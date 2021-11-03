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TV+'ta kasım ayına özel dizi ve filmler

-Kasım ayında sadece TV+’ta yayınlanacak diziler arasında ‘Love Life’, ‘Angela Black’, ‘Annika’ ‘Upright’ ve ‘Philharmonia’ yer alıyor

Ekonomi 03.11.2021, 14:57
TV+'ta kasım ayına özel dizi ve filmler

İSTANBUL(AA) - Dijital televizyon platformu TV+, kasım ayında da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği yapımları kataloğuna eklemeye devam ediyor.

TV+'dan yapılan açıklamaya göre, bu ay sadece TV+’ta yer alacak diziler arasında 10 bölümlük mini dizi ‘Love Life’ın ikinci sezonu, başrolünde Joanne Froggatt’ın olduğu ‘Angela Black’, açıklanamayan cinayetleri çözmeye çalışırken hayatı ve işi arasında sıkışan bir kadının hayatını anlatan ‘Annika’ yer alıyor.

Bu ay TV+ kataloğuna eklenecek ve sadece burada gösterime girecek diğer diziler arasında ise ‘Upright’ ve dünyaca ünlü Filarmoni Orkestrası’nın başına geçen yeni orkestra şefi ile orkestrada değişen dengeleri anlatan ‘Philharmonia’ öne çıkıyor.

Belgeselseverleri de unutmayan TV+, kataloğuna yeni yapımlar eklemeyi sürdürüyor. Kasım ayında sadece TV+’ta yayınlanacak belgeseller arasında 20. yüzyıl Amerika'sında organize suçun ortaya çıkışını detaylandıran, içinde dizi tadında hikayeli anlatımların da bulunduğu Amerikan televizyon belgeseli ‘The Making of The Mob’, paranormal olaylarla gerçek karşılaşmaları sunan ‘True Horror’, dedektiflerin kurbanların hayatlarıyla ilgili incelemelerde bulunduğu ‘If I Should Die’ yer alıyor.

Bu ay sadece TV+’ta yayınlanacak bir diğer belgesel ise kraliçenin taç giyme töreninden günümüze kadar olan saltanatının iç hikâyesini anlatan ‘Secrets of the Royals: Inside the Crown’ olacak.

Onlarca filmi Türkiye’de seyirciyle buluşturan TV+, kasım ayında yepyeni filmleri de kataloğuna ekliyor. Kasım’da yayınlanacak olan ‘Judas and The Black Messiah’, 1960'ların sonlarında Chicago'da Kara Panter Partisi'nin Illinois şubesi başkanı Fred Hampton'ın FBI muhbiri William O'Neal tarafından ihanete uğramasını konu alıyor.

TV+ ekranlarında yayınlanacak diğer filmler arasında Stephen King'in 1977 tarihli romanı The Shining'in devamı olan ‘Doctor Sleep’, 1950'lerin New York'unda geçen ve Tourette Sendromu’na yakalanmış bir dedektifin, yakın arkadaşının cinayetini çözmeye çalışmasını konu alan ‘Motherless Brooklyn’ dikkati çekiyor.

TV+’ın kasım takvimindeki diğer filmler arasında ise korku filmi ‘It Chapter Two’, Nicholas Searle'ün aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan, sahtekâr bir adam ve varlıklı bir kadın arasında gelişen hikâyeyi konu edinen ‘The Good Liar’, aynı isimli video oyunundan sinemaya uyarlanan ve devletin mavi kirpi Sonic'i yakalaması için çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları konu edinen ‘Sonic The Hedgehog’ yer alıyor.

Dört çiftin tanışmasının ve evliliğe kadar giden yolda yaşadıkları her türlü zorluk ve mutluluğun anlatıldığı ‘Tatlım Tatlım’ ile yalnızlığından şikayetçi olan, aynı zamanda aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu alan ‘Aykut Enişte’ de kasım ayında TV+’ta yayınlanacak Türk filmleri arasında ön plana çıkıyor.



#tv
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