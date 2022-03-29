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TÜSİAD’ın yeni başkanı Orhan Turan oldu
Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni başkanı Orhan Turan oldu.
Ekonomi 29.03.2022, 14:33
Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni başkanı Orhan Turan oldu.
TÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlenen genel kurulunda iş adamı Orhan Turan, TÜSİAD’ın yeni başkanı oldu. İş adamı Turan, başkanlık görevini Simone Kaslowski’den devraldı.