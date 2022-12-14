Tüsiad’dan Bakan Nebati’ye tavsiyeler!

TÜSİAD, yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

2030 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre gelecek yıl en fazla yüzde 3 büyüyebileceğiz. Cari açık finansmanı ekonomimizin yumuşak karnı olmaya devam ediyor. TL'nin yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz. Yabancı sermaye gelmiyor, gelen de gayrimenkule geliyor. Enflasyon faiz makasısının hiç olmadığı kadar açıldığı bir ortamda yurt dışından sermaye girişinin zemini olmuyor. Önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilemiyoruz. Cari açığın finansmanında sorun yaşarsak ithalatta zorlanacağız. Döviz sorununu çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz. Ekonomi yönetiminin en büyük önceliği enflasyonu düşürmek olmalı.

Krediye ulaşımdaki zorluklar üretimi olumsuz etkiliyor, böyle giderse ihracat yapılamayacak. Piyasa ekonomisi yaklaşımı, zayıf noktalarına rağmen elimizdeki en iyi yaklaşım.Piyasa işleyişine uzun ve yoğun biçimde müdahale bozulmayı tetikler. Serbest piyasanın dışına çıkılması hiçbir zaman tek bir alanla sınırlı kalmaz, zincirleme etki yapar