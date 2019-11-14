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Tüsiad PARKUR heyeti Ankara’yı ziyaret etti

TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti 13 Kasım 2019 tarihinde Ankara’yı ziyaret etti.

Tüsiad PARKUR heyeti Ankara’yı ziyaret etti

TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti 13 Kasım 2019 tarihinde Ankara’yı ziyaret etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:34
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Tüsiad PARKUR heyeti Ankara’yı ziyaret etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin liderliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Grup Başkanı M. Naci Bostancı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile temaslarda bulunuldu. Temaslar kapsamında, PARKUR gündemine ilişkin görüşmeler yapıldı.

Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu bu toplantılarda reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜSİAD PARKUR Heyeti bu kapsamda sırasıyla aşağıdaki ziyaretleri gerçekleştirdi:

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY

• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi ELVAN

• AK Parti Grup Başkanı M. Naci BOSTANCI

• TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa ELİTAŞ

• TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP

• CHP Grup Başkanvekili Engin ALTAY

PARKUR temaslarında, o tarihteki PARKUR Gündemi doğrultusunda; Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, TBMM Başkanı, gündemle ilgili Bakanlar, siyasi partilerin TBMM Grup Başkanvekilleri, Siyasi Parti Başkan Yardımcıları, TBMM İhtisas Komisyonu Başkanları ve/veya üst düzey bürokratlarla görüşmeler hedeflenmektedir.

Temaslar sırasında TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun gündemindeki konular, cari küresel gelişmeler ve ülkenin kalkınma alanları başta olmak üzere ilgili TÜSİAD görüşlerinden oluşan PARKUR Gündemi aktarılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

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