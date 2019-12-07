TÜSİAD, ODTÜ’de girişimci gençlerle buluştu

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın 2020 dönemi kampüs ziyaretleri kapsamında bu haftaki durağı Ankara oldu. Bugüne kadar İstanbul, Van, Karabük ve Samsun’da farklı kampüslerde girişimci gençlerle buluşan TÜSİAD üyeleri 3 Aralık’ta ODTÜ’yü ziyaret etti. Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık ile ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil gerçekleştirdi.

İrem Oral Kayacık konuşmasında Türkiye’nin içinden geçtiği girişimcilik dönüşümüne değinerek, gençleri 9 Aralık’a kadar programa başvurmaya çağırdı ve “Dünyanın içinden geçtiği girişimcilik dönüşümünde hepimizin geleceğe olan sorumluluğunu artırıyor. Bu sorumlulukla bugünün ve yarının toplumunu değiştiren; yapay zekâ ve dijital teknolojilerin gelişimini iyi okumamız gerekiyor. Yoğun veri akışı ve sosyal medyanın gücü sayesinde dünyanın neresinde olursak olalım, bu gelişmelere an be an hâkim olmak artık mümkün. Bu kuşkusuz ki bizi sürekli sorgulamaya, gözlem yapıp yarını hayal etmeye ve eyleme geçmeye teşvik ediyor. Kısacası hepimizin girişimcilik iştahını kabartıyor. Bu bağlamda 2011 yılından beri Türkiye’nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programı olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! aracılığıyla genç girişimci adaylarının fark yaratacak fikirlerini hayata geçirmelerine destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen girişimcilik paneline katılan BASF Türk’ün Genel Müdürü Rami Atikoğlu ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “BASF olarak 150 yılı aşkın zamandır ayakta kalmamızın arkasında, inovasyona verdiğimiz önem yatıyor. İnovasyonun ise hayata geçmesi için öncelikli şartın “girişimci ruh” olduğuna inanıyoruz. İşte tam da bu yüzden gençlerin merak etmesini, sorgulamasını, deneyerek öğrenmesini istiyoruz. Bu çerçevede çocuklar ve gençler için birçok farklı sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyoruz. Son 4 senedir Bu Gençlikte İŞ Var!’ın ana sponsorluğunu üstlenmemizin altında da bu neden yatıyor. Bu program sayesinde gençlerle bir araya geliyor ve onlardan ilham alıyoruz.”

Türkiye’nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programına başvurular 9 Aralık’a kadar devam ediyor

Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından beri düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programı ile üniversite öğrencisi girişimci adaylarına eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlanıyor. Programın 2020 dönemi başvuruları 9 Aralık 2019'a kadar devam edecek. Başvurular bugenclikteisvar.com adresinden yapılıyor.

Girişimcilik Programına 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri 2 ila 5 kişilik ekipler halinde iş fikirleri ile başvurabiliyorlar. Buradaki en kilit nokta başvuru yapılan fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak, yani şirketleşmemiş olmak. Programa her ekibin bir iş fikriyle, her kişinin de bir ekip ile başvurması bekleniyor. Program katılımcıları bu iş fikirleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Değerlendirme sırasında iş fikrinin yaratacağı potansiyel etki başta olmak üzere, yenilikçi yaklaşımına ve uygulanabilirliğine bakılıyor.

Sisteme eklenen yönlendirici ve eğitici videolar girişimci adaylarının iş fikirlerini başvuru aşamasında geliştirmelerini sağlayacak

TÜSİAD bu sene yeniden tasarladığı başvuru sistemi ile her başvuru sahibine kendini geliştirmesi için bir fırsat da sunuyor. Sisteme eklenen yönlendirici ve eğitici videolar sayesinde girişimci adaylarının iş fikirlerini geliştirmeleri ve ekip yetkinliklerini artırmaları amaçlanıyor.

Binlerce genç girişimciliğe adım atacak

Girişimcilik programının 2020 ayağına katılmaya hak kazanan ekipler Ocak ortasında belli olacak. 2020 program katılımcıları öncelikle 11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir Girişimcilik Kampı’na katılacak. Kampın son günü iş fikirlerini TÜSİAD üyelerine sunacak olan ekiplerden 12 tanesi yarı finalist olarak belirlenecek ve birer TÜSİAD üyesiyle birlikte çalışma fırsatı elde edecek. BASF'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen programın bu seneki finali ise 6 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. Sponsorları arasında Fiba Group, Mazars Denge, Allianz Türkiye, Eczacıbaşı Holding, Gürsan Teknik, Seza İnşaat ve ÜnlüCo’nun da bulunduğu program kapsamında katılımcılara her sene;

• Girişimcilik kaslarını geliştirecekleri kapsamlı bir kamp deneyimi,

• Ezberbozan startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı,

• İş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network,

• İş fikrini 150’yi aşkın Program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkânı,

• TÜSİAD Üyeleriyle en az 2 ay bire bir çalışma,

• Toplam 150.000₺ ödül kazanma,

• Yereldeki kuluçka imkanlarından yararlanma,

• TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunuluyor.

Programa başvurmak ve ayrıntılı bilgi almak için: www.bugenclikteisvar.com