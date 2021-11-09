TUSAŞ’ın platformları sanal olarak incelenebilecek

Yerli ve milli imkânlarla özgün olarak geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY’in sergileneceği SAHA EXPO kapılarını açıyor. Ayrıca TUSAŞ’ın geliştirdiği platformlar fuarın çevrimiçi ziyaretçileri tarafından sanal olarak incelenebilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO’ya katılacak. 10-13 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda yerli ve milli imkânlarla özgün olarak geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY yer alacak. 15 Kasım 2021 - 15 Şubat 2022 tarihlerinde sanal formatta devam edecek fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin geliştirdiği platformlar fuarın çevrimiçi ziyaretçileri tarafından sanal olarak incelenebilecek.

"SAHA EXPO sektöre ilişkin gelişmeleri dünya ile paylaşacağımız önemli bir fuar"

SAHA EXPO hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Ülkemizin önde gelen savunma sanayii şirketlerinin yer aldığı SAHA İstanbul tarafından düzenlenen fuarda bu yıl da yerimizi alacağız. SAHA EXPO sadece havacılık ve savunma alanında ürünlerin sergileneceği bir fuardan ziyade sektöre ilişkin gelişmelerin istişare edileceği ve ülkemizin bu alanlarda geldiği son durumu dünya ile paylaşacağımız önemli bir fuar. Sektörün gelişimine katkı sağlayan SAHA EXPO’nun gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen SAHA EXPO savunma, havacılık ve uzay alanlarında ürün geliştiren şirketlerin ürünlerini sergileyecekleri bir fuar olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı paneller, iş birliği görüşmelerinin gerçekleştiği toplantılar ve sektörün gelişimine katkı sunacak fikirlerin değerlendirildiği bir platform olma özelliğini taşıyor.