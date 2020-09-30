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TUSAŞ bir kez daha savunma ve havacılık sektöründe ihracat şampiyonu oldu

ürk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı” ödülüne tekrar layık görüldü.

Ekonomi 30.09.2020, 11:09
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TUSAŞ bir kez daha savunma ve havacılık sektöründe ihracat şampiyonu oldu

TUSAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı” ödülüne bir kez daha damga vurdu. TUSAŞ, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Savunma ve Havacılık” kategorisinde birinci sıradaki yerini perçinledi. TUSAŞ, genel kategoride yer alan bin firma arasında ise 27’nci sırada yer aldı.
Türkiye’nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini bir bir hayata geçirmeye devam eden TUSAŞ, 599 milyon ABD doları üretici ihracatı ile “Savunma ve Havacılık” ihracat şampiyonluğunu perçinledi. 2019 yılında da aynı kategoride 540 milyon ABD doları ihracat kalemi ile birinci olan TUSAŞ, bu yıl da iddialı yükselişini sürdürdü.

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