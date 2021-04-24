TUSAŞ 300’ncü teslimatı gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus A320 Section 19 Barrel programı kapsamında 300’ncü teslimatını gerçekleştirdi.

TUSAŞ’ın, 2017 yılından bu yana üstün kalite performansı ve zamanında teslimat ile sürdürülen Airbus A320 Section 19 Barrel programı kapsamında 300’ncü teslimatını gerçekleştirdiği açıklandı. Verilen bilgiye göre, TUSAŞ tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş kısmı ile verilmemiş kısmını birbirinden ayırıyor. Section 19; Yatay Stabilizatör, Dikey Stabilizatör ile İstikamet Dümeni, İrtifa Dümeni gibi uçağın önemli kontrol yüzeylerini entegre ediyor.

TUSAŞ, Section 19 programı kapsamında teslimatlarına son hız devam ederken, 300’ncü teslimat ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şöyle konuştu: “2017 yılından bugüne stratejik ortağımız olan Airbus ile yapısal alanındaki çalışmalarımız büyük bir işbirliğine erişti. Taahhüt ettiğimiz çalışmalarımız nezdinde arı gibi çalışarak teslimatlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Uluslararası alanda ve özellikle havacılık alanında yapısal kısımdaki teslimat takvimleri hakkında verilen sözler çok önemlidir. Biz bu sözlerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşarken, bugün Section 19 diye tanımladığımız programda 300’ncü teslimatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı can-ı gönülden tebrik ederim”.