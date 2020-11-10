Turuncu Hesaplıların sayısı 2,5 milyona ulaştı

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, Türkiye’deki tasarruf sahipliği oranının artmasına katkı sunmak üzere yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ING Türkiye’nin bu alandaki amiral gemisi ’Turuncu Hesap’ın iki buçuk milyon müşteriye ulaştığını açıkladı.

Tasarruf sahipliği oranında son dönemde dikkat çekici bir artış yaşandığını söyleyen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve pandemi dolayısıyla geleceğe yönelik kaygıların artması, bireyleri tasarrufa yönlendiriyor. Tasarruf sahipliği oranı görece düşük bir ülkeyiz. Bunda en önemli etkenlerden biri de düşük miktarlardaki tasarrufun fayda ya da kazanç sağlamayacağı yönünde bir algı olması. ING Türkiye olarak tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerimizdeki amiral gemimiz Turuncu Hesap ile bu algıyı yıkıyor, bin liraya da on bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırıyoruz. Turuncu Hesap’tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor. Gecelik faiz kazancı günlük olarak hesaba geçtiğinden müşterilerimiz tasarruf yaparken her gün kazanmaya devam ediyor. Üstelik Turuncu Hesap’a ek olarak Turuncu Ekstra programımıza katılanlar, yüzde 15 güncel Hoş Geldin Faizi de kazanıyor. Turuncu Hesap, serbest vadeli ürünler segmentinde ulaştığı yüzde 12 pazar payı ile sektör lideri konumunda yer alıyor. Turuncu Hesap’ın avantajlarından faydalanan müşteri sayımızın iki buçuk milyona ulaşması, az çok demeden tasarruf yapan kişi sayının arttığının önemli bir göstergesi” dedi.