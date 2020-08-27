Turunçgilde ihracat sezonu başlıyor
ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ BAŞKANI KEMAL KAÇMAZ, YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA, TURUNÇGİL KESİM VE İHRAÇ TESPİT KOMİSYONUNCA ADANA, MERSİN VE HATAY'IN MUHTELİF BÖLGELERİNDE BULUNAN LİMON BAHÇELERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE, MAYER CİNSİ ERKENCİ LİMONUN GEREKLİ OLGUNLUĞA ERİŞTİĞİNİN TESPİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Yaş meyve sebze üretim ve ihracatında en önemli grubu oluşturan turunçgillerde, 2020-2021 ihracat sezonunun, erkenci limonla başlayacağı bildirildi.
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz yaptığı yazılı açıklamada, turunçgil kesim ve ihraç tespit komisyonunca Adana, Mersin ve Hatay’ın muhtelif bölgelerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan incelemede, mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa eriştiğinin tespit edildiğini söyledi. Kaçmaz, tespitler neticesinde, erkenci limonun 29 Ağustos tarihinde hasat edilmesine, 3 Eylül tarihinde de ihraç edilmesine karar verildiğini kaydetti.
Hatay’dan başlayarak İzmir’e kadar kıyı şeridinde üretimi yapılan turunçgillerde en erkenci çeşit olan mayer limon ile başlayacak olan turunçgil ihracatının, daha sonra diğer erkenci mandalina ve portakal cinsleri ile devam edeceğini ifade eden Kaçmaz, "Bu sezon 15-20 Mayıs tarihleri arasında yaşanan aşırı sıcaklardan rekoltede sadece portakal ve erkenci mandalinada bir miktar düşüş görülse de genel üretimde fazlalık görülmektedir. Bu sezon afetsiz ve hasarsız bir sezon geçirmemiz dileği ile üreticilerimize ve ihracatçımıza bol kazançlar dileriz" dedi.
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