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Turşu suyu da raflara girdi

Korona virüs nedeniyle faydalı içeceklere talebin artmasıyla Adana’da faaliyet gösteren bir firma, turşu suyu üretmeye ve şişeleyerek marketlerde satış yapmaya başladı. Avrupa’dan da talep gelen ürün için firmanın yönetim kurulu başkanı Selahaddin Nas, “Yıllık üretim olarak 2 bin ton hedefliyorduk ama birçok zincir mağazadan çok güzel geri dönüşler aldık. Bu hedefi büyük ihtimal ilk 6 ayda geçeceğiz” dedi.

Ekonomi 15.01.2021, 09:57
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Turşu suyu da raflara girdi

Korona virüs nedeniyle faydalı içeceklere talebin artmasıyla Adana’da faaliyet gösteren bir firma, turşu suyu üretmeye ve şişeleyerek marketlerde satış yapmaya başladı. Avrupa’dan da talep gelen ürün için firmanın yönetim kurulu başkanı Selahaddin Nas, “Yıllık üretim olarak 2 bin ton hedefliyorduk ama birçok zincir mağazadan çok güzel geri dönüşler aldık. Bu hedefi büyük ihtimal ilk 6 ayda geçeceğiz” dedi.

Korona virüs nedeniyle uzmanların sağlıklı beslenme konusunda sık sık uyarılarda bulunmasının ardından probiyotik açısından zengin besinler arasında yer alan turşuya talep arttı. Kış aylarının vazgeçilmezi turşu bu süreçte sofraların gözdesi oldu. Kentten yaklaşık 32 ülkeye şalgam suyu ihraç eden bir firma ise yaklaşık 6 aylık Ar-Ge sonucu turşu suyu üretti. Turşu, şalgam, limon suyu ve elma sirkesiyle mayalama yöntemiyle üretilen turşu suyuna birçok zincir mağazadan da talep geldi. Ayrıca turşu suyu, firmanın internet sitesi üzerinden de satışa sunuldu.

Firmanın ürettiği turşu suyuna Avrupa ülkelerinden de talep geldi

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Selahaddin Nas, “Turşu suyu bizim geçmişimizden geliyor. Şalgam suyuna benzer hayat hikayesi var. Özellikle bu turşu suyu, evlerdeki turşunun altındaki sudan farklı. Bu içilebilir bir ürün. Evlerdeki turşunun altındaki suda yüzde 18 tuz oranı var. Biz o turşu suyundan elde ettiğimiz ürünün bir kısmını kullanıp sonra elma sirkesi, limon suyu ve birazda şalgam suyu katarak farklı bir lezzet oluşturduk. Turşu suyu kültürü çok geçmişten gelen bir şey olduğu için bu kültürü biz doğru ambalajlayarak doğru raflarda satacağız. Türkiye’de bu ürünün eksiği vardı” diye konuştu.

6 aylık Ar-Ge sonucu ürünün ortaya çıktığını anlatan Nas, “Turşunun ve suyunun korona virüsle ilgili koruyucu özelliği çok gündem oldu. Bizde 6 aylık Ar-Ge sonucu çok güzel bir ürün yaptık. Bunu bütün marketlerde internet üzerinden satacağız. Turşu suyu her türlü faydalı bir içecek olmasından dolayı bütün yiyeceklerin yanında rahatça tüketilebilir. Turşu suyu artık raflarda. Sadece turşucularda değil” ifadelerini kullandı.

Üretim kapasitesi ve ihracat hakkında da bilgi veren Nas, “Biz 30-32 ülkeye şalgam suyunu ihraç ediyorduk. Bunun yanına da turşu suyunu ekleyeceğiz. Avrupa ülkelerinden çok talep vardı. Yıllık üretim olarak da 2 bin ton hedefliyoruz. Birçok zincir mağazadan çok güzel geri dönüşler aldık. Bu hedefi büyük ihtimal ilk 6 ayda geçeceğiz” dedi.
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