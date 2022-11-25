TÜRSAB Başkan Adayı Bilir: “Türkiye’nin 100 milyon turist ağırlayacak kapasitesi var”

TÜRSAB Genel Kurul Başkan Adayı Ali Bilir, “Turizme artık sadece bir ekonomi girdi olarak bakmıyoruz. Turizmin, seyahat etmenin ve tatilin bir ülke politikası haline gelmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkemizin belki 80 milyon nüfusu var ama bizim ülkemiz yıllık 100 milyon turist ağlayabilecek bir potansiyele sahip” dedi.

25’inci Dönem TÜRSAB Genel Kurul seçimlerine sayılı günler kala Genel Kurul Başkanlığına aday olan Ali Bilir, seyahat acentaları ile bir araya geldi. 70 günde 70 şehir gezen Bilir, kalan 11 şehir ile de online toplantı yaptı. Adaylığı süresince hedefinin acentaların sorunlarını dinlemek ve sorularını cevaplamak olduğunu belirten Bilir, “Acentaların Kazanması İçin”, “TÜRSAB’ı Hep Birlikte Yönetmek İçin” diyerek adaylığını buluştuğu her toplantı da açıkladı. Yaklaşık 20 seneden bu yana bütün kademelerinde görev yapmış olan biri olduğunu vurgulayan Bilir, “Seyahat acentası sahibi olarak bütün sorunlarımızı ortadan kaldırmak, 2030 ve 2050 Türk turizmin vizyonu yeniden oluşturmak için aday oldum. Arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık üç aydan beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 70’ten fazla ilimizde dolaştık. Bu süre içerisinde 40 bin kilometreye yakın yol kat ettik. 250’den fazla toplantı yaptık. 4 binden fazla acentamızla bir araya geldik. Yaklaşık 4,5 ay sonra 2030 ve 2050 yılında Türk turizminin ne olacağını birlikte karar vereceğiz” dedi.

“Turizmin, seyahat etmenin ve tatilin bir ülke politikası haline gelmesi gerektiğini savunuyoruz”

TÜRSAB’ın 25’inci genel kurulu öncesi acente sahipleri ile bir araya gelen TÜRSAB Genel Kurul Başkanı adayı Ali Bilir, “Başkan adayı olarak acenta sahiplerinin huzuruna çıktım. Yaklaşık 20 seneden bu yana bütün kademelerinde görev yapmış olan birisiyim. Seyahat acentası sahibi olarak bütün sorunlarımızı ortadan kaldırmak, 2030 ve 2050 Türk turizmin vizyonu yeniden oluşturmak için aday oldum. Arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık üç aydan beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde 70’ten fazla ilimizde dolaştık. Bu süre içerisinde 40 bin kilometreye yakın yol kat ettik. 250’den fazla toplantı yaptık. 4000’den fazla acentemizle bir araya geldik. Yaklaşık 4,5 ay sonra 2030 ve 2050 yılında Türk turizminin ne olacağını birlikte karar vereceğiz. Meslektaşlarımızla birlikte bunu sağlayacağız. Turizme artık sadece bir ekonomi girdi olarak bakmıyoruz. Turizmin, seyahat etmenin ve tatilin bir ülke politikası haline gelmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye genelinde 81 ilimizde 12 binden fazla meslektaşımız var. Biz, özellikle meslektaşlarımızın davalarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bütün meslektaşlarımızın genel kurula gelmesini, bütün adayları tek tek dinlemelerini istiyoruz. Daha sonra ise kendi özgür iradesiyle oylarını kullanmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz yıllık 100 milyon turist ağlayabilecek bir potansiyele sahip”

2022 yılının seyahat acentaları ve oteller için güzel geçtiğini vurgulayan Bilir, “Turizmin aslında tek başına paydaşları ile birlikte 60’a yakın sektörü direk ilgilendiren ve 100’e yakın sektörü de en direk ilgilendiren bir tarafı var. Dolayısıyla 2022 yılı iyi geçti 2019 yılı hedefleri bugün itibari ile kırılmış durumda. Yılsonu itibari ile de ülkemizde yine hedefleri yeniden kırmış olacağız. 2023 yılında da aynı pazarlarda yüksek katılımlar bekliyoruz. Hedefimiz; 55-60 milyon ziyaretçi, belki 45 milyar dolar da döviz girdisi. Böyle olunca bizim alt yapımız gelişecek. Ülkemiz, 12 ay boyunca tatil yapılabilecek bir ülke.

Biz bu potansiyeli kullandığımız zaman önümüzdeki üç-beş yıl içerisinde İspanya, İtalya ve Akdeniz Çanağı’ndaki rakip olan ülkelerin önüne geçeceğimizi ümit ediyorum. Ülkemizin belki 80 milyon nüfusu var ama ülkemiz, yıllık 100 milyon turist ağlayabilecek bir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

TÜRSAB’da başkanlık seçimleri 27 Kasım Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.