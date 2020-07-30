Türkşeker’in fabrika yapan fabrikaları
FABRİKA YAPAN FABRİKALARI İLE BİRİ 1996 YILINDA ÖZBEKİSTAN’DA OLMAK ÜZERE 13 ŞEKER FABRİKASI VE 9 ÇİMENTO FABRİKASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MAKİNELERİ YERLİ İMKÂNLARLA ÜRETEN VE FAALİYETE SOKAN TÜRKŞEKER ANKARA MAKİNE FABRİKASI, SEKTÖRÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU MAKİNELERİ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR.
Fabrika yapan fabrikaları ile biri 1996 yılında Özbekistan’da olmak üzere 13 şeker fabrikası ve 9 çimento fabrikasının ihtiyaç duyduğu makineleri yerli imkânlarla üreten ve Türkşeker Ankara Makine Fabrikası, sektörün ihtiyaç duyduğu makineleri üretmeye devam ediyor.
Yarım asrı aşkın bir zamandır şeker ve çimento sanayiinin ihtiyaç duyduğu makineleri yerli imkânlarla üreten Türkşeker Ankara Makine Fabrikası, 2020-2021 revizyon çalışmaları kapsamında Türkşeker’e bağlı şeker fabrikalarının ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatları imal etmeye başladı. Bu kapsamda Ereğli Şeker Fabrikası’nın ihtiyaç duyduğu kule difüzörü gövde ve kanatları imal edilerek, Ereğli Şeker Fabrikasına gönderildi. Her biri 11 ton ağırlığında olan ve paslanmaz sac ile kaplanan parçalar, montaj işlemlerinin tamamlanmasından sonra ham şerbet elde etmek için kullanılacak.
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