Türkşeker’den aday memurlarına yönelik eğitim

Türkşeker bünyesinde 2007 yılından bu yana ilk kez personel alımı yapılırken, 163 kişi aday memur olarak başladı. Kurumu tanıma ve görev alanı ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla 10-14 Ekim tarihleri arasında oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Ankara Şeker Fabrikası toplantı salonunda Genel Müdür Muhiddin Şahin’in açılış konuşması ile başlayan eğitim programı, Türkşeker Genel Müdürlüğü Dire Başkanlıklarının tanıtımı ve şirketin faaliyetleri ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından tamamlandı.