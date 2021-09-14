Türkşeker, sektörün ilk şekerinin üretildiğini duyurdu

Türkşeker tarafından, Malatya Şeker Fabrikası’nda, 2021-2022 kampanya döneminde şeker sanayinin ilk şekerinin üretildiğini duyurdu.

Türkşeker tarafından yapılan yazılı açıklamada, 6 Eylül’de şeker üretim kampanyası kapsamında, Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası’nda, 2021-2022 döneminde şeker sanayinin ilk şekerinin üretildiğini ve yeni ambalajı ile buluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, Türkşeker’in teknolojik yenilikler ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra kurumsal kimliğinin de yenilendiği belirtilerek buna göre, başta Malatya Şeker Fabrikasında kullanılan şeker çuvalları ihracat normları gözetilerek üç dildi hazırlandı. Yeni kurumsal kimliğe uygun tasarlanan şeker çuvalları ise ilerleyen günlerde kampanya açılışı yapılarak Türkşeker’e ait 15 fabrikada da kullanılacak.

Geçtiğimiz dönem tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker tarafından, bu kampanya döneminde kuraklığın etkisine rağmen kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedefleniyor.