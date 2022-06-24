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Türkşeker: “Pancar çiftçimize 476 milyon lira avans”

Türkşeker, 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapıldığını açıkladı.

Ekonomi 24.06.2022, 16:38
Türkşeker: “Pancar çiftçimize 476 milyon lira avans”

Türkşeker, 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapıldığını açıkladı.

28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapıldığını bildiren Türkşeker tarafından, çiftçilerin pancarın çapa ve bakımı için olan ikinci nakdi avansların 24 Haziran’da hesaplara yatırıldığı belirtildi.

Pancar avansları yüzde 290 artışla 70 lira oldu

Açıklamada, 2022 yılında pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek nakdi avansların yüzde 290 artışla 70 liraya, 3 defa ödenen avans sayısınınsa 5’e çıkarıldığı duyuruldu.

Türkşeker’in sözleşmeli tarım çerçevesinde bu yıl pancar eken 28 bin 425 pancar çiftçisine 24 Haziran tarihine kadar toplam 966 milyon lira nakdi avans ödemesi yaptığı kaydedildi.

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