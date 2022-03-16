Türkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdı

Türkşeker, 19 Ocak’ta 800 lira/ton olarak açıklanan şeker pancarı avans fiyatını yüzde 25 artırdı. Buna göre bin lira/ton olan avans fiyatı prim ve ek ödemelerle bin 100 lira/ton oldu.

Türkşeker, pancar üreticisini artan girdi maliyetleri karşısında korumak için daha önce 800 lira/ton olarak açıklanan 2022 yılı pancar avans baz alım fiyatını bin lira/ton olarak güncelledi. Ayrıca 25 lira/ton olarak açıklanan kota tamamlama primi iki katına çıkarılarak 50 lira/tona yükseltildi. Böylelikle 50 lira/ton kota tamamlama primi, 50 lira/ton yaş pancar posası bedeli ile birlikte 2022/2023 üretim dönemi şeker pancarı avans fiyatı bin 100 lira/ton oldu.

Pancar alım kesin fiyatının ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacağı bildirildi.