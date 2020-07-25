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TÜRKŞEKER Genel Müdürü Alkan: "Tüketici kaliteli ürünü uygun fiyata alacak"

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Tarladan rafa felsefesiyle oluşturacağımız ağ sayesinde tüketici kaliteli ürünü uygun fiyata alacak. Böylece hem sanayicimiz hem çiftçimiz hem de tüketicimiz kazançlı çıkacak” dedi.

Ekonomi 25.07.2020, 09:20
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TÜRKŞEKER Genel Müdürü Alkan: "Tüketici kaliteli ürünü uygun fiyata alacak"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak üretim devam edecek" talimatıyla sözleşmeli tarım kapsamında yaptığı çalışmalara hız kazandıran Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından Çarşamba Şeker Fabrikası'nda sözleşmeli tarım tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantıda pandemi sürecinde sağlık ile birlikte tarım sektörünün de kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TÜRKŞEKER'in uyguladığı sözleşmeli tarım projesini, çiftçileri fiyat dalgalanması ve faizden koruduğu için önemsediklerini söyledi.


AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş, “Çarşamba Şeker Fabrikası bizim için çok önemliydi, yaşanan süreç sonrası gelinen nokta bizi çok mutlu etti. Bugün tekrar hayata döndü ve Çarşamba ve Bafra ovamızın gelecek yıllarını planlamaya vesile oldu. Tarımın önemini pandemi döneminde bir kez daha gördük. Bu süreçte birçok ülkede sıkıntı çekerken, köklü sağlam temeller üzerinde olan tarımımızın vesilesiyle Allah'a çok şükür sıkıntısız bir süreç yaşadık. Bu anlamda çiftçimize olan desteklerimiz artarak devam ediyor. Çiftçimize pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını TÜRKŞEKER ödeyecek. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Pancar dışı ürünlerde de sözleşmeli üretim ile çiftçimizin yanındayız. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretim yapması sağlanacak. Piyasa koşulları dikkate alınarak çiftçimize her zaman olduğu gibi en iyi fiyat verilecek. 95 yıldır şeker pancarı alımında olduğu gibi çiftçimizin diğer ürünlerinin alımında da TÜRKŞEKER güvencesi altında olacaktır” ifadelerini kullandı.
TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, “Sözleşmeli tarım ile münavebe sistemi kapsamında çiftçimize verdiğimiz avans, tohum ve gübre desteğinin yanı sıra çiftçimizin ürettiği hububata piyasa fiyatının yüzde 2’si, makarnalık buğdaya ise piyasa fiyatının yüzde 4’ü üzerinde bir alım garantisi vererek çiftçimizin kazanmasını sağlıyoruz. Sistem dâhilinde kurulacak dağıtım ağı sayesinde çiftçiden alınan ürün doğrudan sanayiciye ulaştırılacak. Sanayicinin işleyeceği ürünler de doğrudan market raflarına taşınacak. Tarladan rafa felsefesiyle oluşturacağımız bu ağ sayesinde tüketici kaliteli ürünü uygun fiyata alacak. Böylece hem sanayicimiz hem çiftçimiz hem de tüketicimiz kazançlı çıkacak” diye konuştu.


Çarşamba Şeker Fabrikasının yeniden üretime başlaması için ihtiyaç duyulan pancarın bölgede yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Alkan, fabrikanın ihtiyaç duyduğu pancarın yetiştirilmesi için katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile çiftçilere teşekkür etti. Samsun’u her gittikleri yerde çalışmalarından dolayı örnek gösterdiğini söyleyen TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a da Çarşamba Şeker Fabrikası’nın açılması için yaptığı çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür etti.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Türkiye’nin en önemli ovalarından birinde yaşıyoruz. En önemli gelir kaynaklarımızdan biri tarım. Bizler de tarımın gelişmesi için yapılan her projeye destek veriyoruz. TÜRKŞEKER bölgemizdeki çiftçilerimize sözleşmeli olarak arpa, buğday, mısır, yağlık ayçiçeği yanında çeltik, barbunya, soya üretimi konusunda önemli destek verecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak üretim devam edecek” şeklinde konuştu.
Çarşamba Şeker Fabrikası’nda yapılan toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve ziraat odası başkanları da katıldı.

#Samsun #şeker
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