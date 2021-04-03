banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!
Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!

Türkşeker Ankara’da ilk serasını kurdu: İlk ürünler raflarda yerini aldı

Türkşeker tarafından, Ankara’da yılda bin ton salkım domates elde edilecek sera fabrikası kuruldu.

Ekonomi 03.04.2021, 17:55
2
Türkşeker Ankara’da ilk serasını kurdu: İlk ürünler raflarda yerini aldı

Türkşeker tarafından, Ankara’da yılda bin ton salkım domates elde edilecek sera fabrikası kuruldu.

Türkşeker bin ton ‘salkım domates’ hasat edeceği ilk sera fabrikasını Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesine kurdu. Sera 23 bin metrekare üzerine kuruldu. Topraksız yarım yapılan seraya 50 bin de fidan dikildi. Çoğunlukla kadınlara istihdam sağlanan serada ısıtma giderlerinin yüzde 50’si Ankara Şeker Fabrikası’nın kondanse suyu kullanılarak karşılanıyor. Serada ısıtma maliyetleri bu şekilde minimize edilirken soğutma giderlerinden kurtulan Ankara Şeker Fabrikası ise yılda bir milyon lira tasarruf ediyor.

Ankara’daki domates üretimine büyük katkı sağlamayı planlayan serada halka sağlıklı ürünlerin ulaştırılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde ise domateslerin hasadına başlanarak, Ankara’daki yerel marketlerde satışa sunuldu.

Türkşeker, Ankara Şeker Fabrikası’nda pilot uygulama olarak hayata geçirdiği seracılık faaliyetlerini diğer fabrika alanlarında kuracağı seralarla yaygınlaştırmayı amaç ediniyor.
Yorumlar (0)
17°
açık