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Türkşeker: "24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır."

Türkşeker: "24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır."

Ekonomi 24.06.2022, 16:37
Türkşeker: "24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır."

Türkşeker: "24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır."

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