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Bakan Bilgin’den ara zam açıklaması: “Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında kamuoyuyla paylaşacağız”
Türkşeker: "24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır."
Türkşeker: "24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır."
Ekonomi 24.06.2022, 16:37
Türkşeker: "24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon lira ikinci avans ödemesi yapılmıştır."