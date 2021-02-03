TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Türkiye beyaz eşya sektörü yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör. Türkiye dünyanın 2’nci büyük üretim merkezi konumunda bulunuyor. Türkiye’yi yüksek teknolojili dijital beyaz eşya üretiminin merkezi yapmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün güçlü yönleri ve ihtiyaçlarına yönelik yol haritasını içeren bir sektör raporu hazırladı. Dernek, “Geleceği bugün şekillendirmek” adlı sektör raporunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı online bir buluşma ile açıkladı.

Sektör raporunun tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Türkiye Beyaz Eşya Sektörü yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör. TÜRKBESD olarak kurulduğumuz 1986 yılından bu yana dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. 2000’li yıllardan itibaren ivme kazanan ihracatımız son 20 yılda 10 kat arttı. İhracatımızın toplam satışlarımız içerisindeki payı yüzde 75’in üzerinde, dünyada 170 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Amacımız dünyanın ikinci büyük üretim merkezi konumundaki Türkiye beyaz eşya sektörünü, hızlıca büyütmektir. Büyüme alanımız dijital beyaz eşya üretimi ve ihracatı olacaktır. Ülkemizi beyaz eşya üretiminde dünyada bir teknoloji üssü haline getirebiliriz. Bir birleriyle konuşan akıllı cihazlar, önümüzdeki dönemde giderek yaygın hale gelecek. Cari fazla veren sektörümüz dijital beyaz eşya üretimiyle bunu daha da artıracak ve beyaz eşya tamamıyla yüksek teknoloji içeren ürün haline gelecek. Büyüyen dünya beyaz eşya pazarından daha fazla pay alabilmek ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

’’Sektör 60 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlıyor’’

Sektörünün istihdama katkısıyla ilgili de konuşan Dinçer, "Türkiye beyaz eşya sektörü, 60 bin kişiye doğrudan 600 bin kişiye dolaylı istihdam olarak istihdam sağlıyor. Sektör 500 adet KOBİ büyüklüğünde yardımcı sanayi, 15 bin adet perakende satış noktası ve 3 bin 500 adet satış sonrası hizmet ağı ile çok büyük bir ekosistem konumunda. Ar-Ge kapasitesiyle Avrupa ekonomileri için ürün ve teknolojiler geliştiriliyor. Dünyanın alternatif tedarik ve üretim merkezi arayışına girdiği bu dönemde, değişen koşullara hızla uyum sağlayan üretim kabiliyetimiz, Ar-Ge’miz, güçlü yan sanayimiz, nitelikli iş gücümüz ve özellikle Avrupa’ya coğrafi yakınlığımız ile ülkemiz ve sektörümüz adına büyük başarı potansiyeli görüyoruz" diye konuştu.

’Geleceği Bugünden Şekillendirmek’ adlı rapor ile ilgili de bilgi veren Dinçer, "Yaklaşık 150 sayfalık raporun hazırlık sürecinde uzmanların, akademisyenlerin hazırlamış olduğu çok sayıda rapor incelendi. Kamunun hazırladığı stratejik belgeler, yasa ve yönetmelikler referans alındı. Sektör yetkilileri ile derinlemesine görüşmeler ve geniş kapsamlı tüketici araştırması yapıldı" sözlerini ifade etti.

Online tanıtım toplantısında Türkiye Beyaz Eşya Sektörü raporunun ana hatları Gökçe Tabak tarafından yapılan sunumla aktarıldı.

Raporda, Türkiye beyaz eşya sektörünün üretimde ve ihracatta yüksek katma değer oluşturan, dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayan, uluslararası rekabet gücü ve markalarıyla Türk ekonomisinin küresel ölçekte öne gelen sektörlerinden biri olduğu vurgulanıyor. TÜRKBESD’e üye firmaların üretiminin büyük bir bölümünü ihraç ettiği, 2020 yılı iç satışlarının ise 7,8 milyon adete ulaştığı belirtilen raporda sektörün güçlü yanları; yoğun ihracat odaklı üretim, küresel bilinirliği olan markalar, küresel pazar hakimiyeti, yüksek Ar-Ge kapasitesi, yüksek teknolojili ürünler, nitelikli insan kaynağı yapısı, yüksek istihdam oluşturma kapasitesi ve yardımcı sanayileri ile güçlü ve olgun bir ekosistem olarak sıralanıyor. Raporda; Avrupa Birliği ile ilişkiler, ticaret savaşları ve COVID-19’un beyaz eşya sektörünü etkilediğine işaret ediliyor.

Sektörün ihracatının yüzde 72’sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ifade edilen raporda, Avrupa Yeşil mutabakatı, Sınırda Karbon düzenlemesi, Avrupa Ekotasarım ve Enerji etiketi uygulaması, Gümrük Birliği modernizasyonu, Brexit sonrası süreç ve Siber güvenlik standartlarına uyum öncelikli konular olarak belirlenerek bu başlıklarda öneriler paylaşılıyor.