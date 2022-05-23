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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Türkiye’yi 2022 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 477 bin 47’si yabancılar olmak üzere toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.
Türkiye’yi 2022 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 477 bin 47’si yabancılar olmak üzere toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.
Ekonomi 23.05.2022, 11:21
Türkiye’yi 2022 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 477 bin 47’si yabancılar olmak üzere toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.