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Türkiye’ye yeni bir ödeme sistemi geliyor

- Türk yazılımcıların geliştirdiği, hızlı ve kolay alışveriş amacıyla üretilen dijital cüzdan uygulaması Alternatif ile müşteriler, nakit ya da kredi kartına gereksinim duymadan alışveriş yapabilecek- Macellan Üst Yöneticisi Göktürk Yetim:- "Alternatif, kullanıcılar için nakit ve kredi kartının bir alternatifi olurken, aslında işletmeler için de bir Süper App oldu. Bu yüzden ismimizi 'Alternatif Süper App' olarak koyduk. Biz sektörü büyütmeye geldik"

Ekonomi 15.12.2021, 15:17
Türkiye’ye yeni bir ödeme sistemi geliyor

İSTANBUL (AA) - Türk yazılımcıların geliştirdiği, hızlı ve kolay alışveriş amacıyla üretilen dijital cüzdan uygulaması Alternatif ile müşteriler, nakit ya da kredi kartına gereksinim duymadan alışveriş yapabilecek.

Webrazzi Fintech 2021 Konferansı, Wyndham Grand İstanbul Levent'te hibrit yöntemle bugün başladı. Geçen yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen 11'inci şirketi olan Macellan'ın Üst Yöneticisi (CEO) Göktürk Yetim, yaptığı konuşmada Türkiye'nin dijital cüzdan uygulaması Alternatif hakkında önemli bilgiler verdi.

Yetim, dijital cüzdan uygulaması Alternatif’i "nakit ve kredi kartına alternatif bir ödeme sistemi" olarak tanımladı.

Hem ekosisteme hem müşterilere hem de kullanıcılara kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yetim, "Finans sistemindeki en katma değerli ürünleri alarak Alternatif’i oluşturduk. Alternatif, kullanıcılar için nakit ve kredi kartının bir alternatifi olurken aslında işletmeler için de bir Süper App oldu. Bu yüzden ismimizi 'Alternatif Süper App' olarak koyduk. Biz sektörü büyütmeye geldik." ifadelerini kullandı.

- "Daha çok marka gelecek"

Gökhan Yetim, kart saklama, sanal POS gibi birçok finansal teknoloji ürününü müşterilerle çevrim dışı (off-line) olarak buluşturacaklarını belirtti.

Uygulamaya 46 markanın dahil olduğunu, her geçen gün bu sayının arttığının altını çizen Yetim, işletmelerin sisteme kaydıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an bir işletmeyi yaklaşık iki hafta içinde bir finteche dönüştürüyoruz. Üye iş yeri sihirbazımız bittiğinde bu süre ülke ya da sektör fark etmeksizin beş dakikaya inecek. Hedefimiz dünyaya yayılmak. Uygulamaya üye olmak isteyen şirketlerin yapması gereken tek şey çevrim içi (on-line) başvuru."

- Müşteriler nakit ya da kredi kartına gereksinim duymadan alışveriş yapabilecek

Verilen bilgiye göre, Alternatif, tüketiciye kolay ve hızlı alışverişi vaat ediyor. Apple Store ve Google Play uygulama marketlerinden akıllı telefonlara indirilebilen uygulama, müşterilerle onlarca markayı bir araya getiriyor.

Dijital cüzdan olarak tasarlanan uygulama ile müşteriler nakit ya da kredi kartına gereksinim duymadan alışveriş yapabilecek. Bunun için dijital cüzdana para yüklemek ve kasada QR kod okutmak yeterli olacak. Alternatif ile markalar müşterilerine yönelik kampanyalar da düzenleyecek.

- 7 yılda 100 milyon liralık değer

Yaptığı yatırımlarla finansal teknoloji sektöründe önemli bir yer edinen Macellan, son ürünü dijital cüzdan uygulaması Alternatif'le dijital para dünyasına da el attı.

2014 yılında sıfır sermaye ile bir üniversite yemekhanesinde kurulan Macellan, Arşimet, Lagina ve Bulut Filo Yönetimi isimli ürünleriyle 7 yılda 100 milyon TL'lik piyasa değerine ulaştı.

Daha önce Türkiye’yi ilk yerli biyometrik imza ürünü olan Lagina ile tanıştıran Macellan'ın 6 ülkede ofisi ve 160 çalışanı bulunuyor.



#alternatif #dijital cüzdan uygulaması #Macellan'ın Üst Yöneticisi (CEO) Göktürk Yetim
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