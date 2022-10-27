2022 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Türkiye’ye ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı ilk 9 ayına göre yüzde 87,13 artışla 40 milyon 246 bin 899 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eylül ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’ye Eylül’de yabancı turist girişleri yüzde 55,8 arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Türkiye’ye ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı ilk 9 ayına göre yüzde 87,13 artışla 40 milyon 246 bin 899 oldu.

2022 yılı Eylül ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artış kaydetti.

En çok ziyaretçi Almanya’dan geldi

2022 yılı Ocak - Eylül döneminde Türkiye’ye çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13,01 ile ilk sırada yer aldı. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon 527 bin 853oldu. Savaşa karşın Rusya Federasyonu yüzde 11 ile ikinci sırada yer aldı. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı 3 milyon 864 bin olurken, İngiltere yüzde 8 ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’den 2 milyon 817 bin ziyaretçi ülkeyi ziyaret etti. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı 9 ayına göre yüzde 38,57 artışla 5 milyon 436 bin 626 oldu.