"Türkiye’ye Enerji Verenler Kadınlar"da son başvuru bugün

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödül töreni için başvurular bugün sona erecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2018’de ilki düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreni, bu yıl iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir kez daha bir araya getirecek. 25 Mart’ta İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katılacak.

Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri’nin yaptığı jüride iş dünyasından medyaya, akademiden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar alanında uzman 13 isim yer alacak ve 7 kategoride değerlendirme yapacak. Yoğun ilginin olduğu etkinliğin gecesinde "Akademi Ödülü", "İş Dünyası Ödülü", "Profesyonel Ödülü", "Girişimci Ödülü", "Enerjide Örnek Şirket Ödülü", "Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" kategorilerinde ödüller verilecek.