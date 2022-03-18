Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’da jüri değerlendirmesini tamamladı

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni için jüri üyeleri değerlendirmeleri tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilk olarak 2018’te düzenlenen ödül töreni bu yıl 25 Mart’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde misafirlerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılacağı etkinlik ayrıca sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri de bir araya getirecek. Gecede "Akademi", "İş Dünyası", "Profesyonel ", "Girişimci", "Enerjide Örnek Şirket", "Geleceğe İlham Veren Kadın" ve "Jüri Özel" kategorilerinde ödül verilecek.

Öte yandan salgın nedeniyle ertelenen 2020 ödülleri de aynı gece sahiplerini bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri’nin başkan, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin’in başkan yardımcısı olduğu jüride Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik 7 kategoride 100’den fazla başvuruyu büyük bir titizlikle değerlendirdi.

Etkinlik için hazırlıklarda ise sona gelindi.