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Türkiye’nin yerli pizza markası Pasaport Pizza 200 şubeye ulaştı

Türkiye’nin yerli pizza markası olma özelliğini taşıyan ve aynı zamanda iki yıl üst üste Türkiye’nin en itibarlı yerli pizza markası seçilen Pasaport Pizza, 200 şubeye ulaştı.

Ekonomi 10.02.2022, 09:52
Türkiye’nin yerli pizza markası Pasaport Pizza 200 şubeye ulaştı

Türkiye’nin yerli pizza markası olma özelliğini taşıyan ve aynı zamanda iki yıl üst üste Türkiye’nin en itibarlı yerli pizza markası seçilen Pasaport Pizza, 200 şubeye ulaştı.

Türkiye’nin yerli pizza markası Pasaport Pizza, 200 şubeye ulaşmanın gururunu yaşıyor. 62 ilde, 200 şubesiyle yatırımcılarından ciro payı almayan Pasaport Pizza, sektörde global markalar ve devasa bütçeler ile rekabet ederek şube sayısını ve cirosunu hızla arttırıyor.

Çeşme merkezde faaliyete giren yeni şubenin açılışına ise Pasaport Pizza yetkilileri, İzmir’deki Pasaport Pizza bayileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bugün il ve ilçe bazında genişleme potansiyeli en yüksek marka olduklarını söyleyen Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, 200. şube açılışında kurdele kesiminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Çeşme’deki ilk, İzmir’deki 20. şubemiz, hayırlı olsun. İki hafta içinde İstanbul’da 3 şube, İskenderun, Rize ve Hakkari Şemdinli şubelerimizi açtık. Sırasıyla Dalaman, Burhaniye ve Tekirdağ şubelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Firma hakkında bilgi veren Mükremin Özdemir, "Bugün, markamızın 200. şubesini büyük bir gururla açtık. 200. şubenin İzmir’de olmasının tabi ki bizim için ayrı bir anlamı var. 100. şubemizi de yaklaşık 4 yıl önce İzmir’de, Karşıyaka Girne Caddesi’nde açmıştık" dedi.

Markanın hedefleri hakkında bilgi veren Özdemir, "Kaliteyi sürekli koruyarak Türkiye’de 200 şubeye ulaşmak kolay bir iş değil. Marka olarak kaliteden asla ödün vermiyoruz. Pasaport Pizza’yı farklı kılan ve büyümemizi hızlandıran hususlardan biri franchising hizmetimizde kooperatif mantığıyla çalışmamız ve yatırımcılarımızdan ciro payı, royalty gibi bedeller almamamızdır. Bütün dünyanın kabul etmiş olduğu kazan-kazan kuralından uzaklaşarak kazandır-kazan prensibiyle başarıya ulaşıyoruz. 2022 yılında hedefimiz 81 ilimize de lezzetimizi götürebilmek. İstanbul, Tekirdağ, Amasya Merzifon, Ankara, Yüksekova gibi bölgelerimizde devam eden 15 bayi inşaatımız bulunmakta. Bu hedefle, Türkiye’nin dört bir yanında şube açmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her noktada istihdam oluşturmaktan dolayı çok mutluyuz" diye aktardı.

"Yurt dışı ile ilgili talepler yoğun bir şekilde geliyor"

Özdemir, "Türkiye’de nüfus arttıkça her noktada olmak için gayret edeceğiz. Önümüzdeki süreçte dünya üzerinde birçok noktada açılımlarımız olacak. Yurt dışı ile ilgili talepler yoğun bir şekilde geliyor. Biz tam olarak hazır olmayı bekliyoruz. İngiltere’de alt yapısını oluşturduğumuz güzel bir projemiz var. İngiltere dışında Fransa’da benzer bir yapı oluşturma fikrimiz var. Sistemimizi oraya adapte etmek için gayret ediyoruz. Sağlam bir yapı ile Avrupa’ya açılmayı planlıyor, Pasaport Pizza şemsiyesi altında Avrupa’da kooperatif mantığıyla güzel işler başarmayı hedefliyoruz" diye aktardı.

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