banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 301,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 587 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi 18.11.2021, 12:48
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla 17,9 artışla 301,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 9,1 azalışla 587 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, eylülde eksi 285,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 390,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi eylülde 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 30 artarak 121,3 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,1 yükselerek 121,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 22,6 artışla 51,4 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 29 azalışla 167,1 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 106,9 milyar dolar

Portföy yatırımları, eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,4 azalışla 106,9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,5 azalışla 21,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 2,9 azalışla 6,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,9 artışla 48,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 5,2 artışla 313 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,4 yükselişle 35,1 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 7,7 düşüşle 14,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,3 azalarak 69,2 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,2 artarak 98,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6