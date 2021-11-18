Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla 17,9 artışla 301,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 9,1 azalışla 587 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, eylülde eksi 285,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 390,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi eylülde 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 30 artarak 121,3 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,1 yükselerek 121,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 22,6 artışla 51,4 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 29 azalışla 167,1 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 106,9 milyar dolar

Portföy yatırımları, eylülde 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,4 azalışla 106,9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,5 azalışla 21,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 2,9 azalışla 6,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,9 artışla 48,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 5,2 artışla 313 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,4 yükselişle 35,1 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 7,7 düşüşle 14,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,3 azalarak 69,2 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,2 artarak 98,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.