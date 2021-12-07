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Türkiye'nin uçuş ağı 335 noktaya ulaştı

"Dünyanın transit merkezi" olabilecek potansiyele sahip olan Türkiye'de, bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikası çerçevesinde etkili çalışmalar yürütülüyor.

Ekonomi 07.12.2021, 13:55
Türkiye'nin uçuş ağı 335 noktaya ulaştı

ANKARA (AA) - AA muhabirinin, Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, havacılığa yapılan yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi.

Türkiye, yolcu trafiği sıralamasında 2020'de dünyada 7'nci, Avrupa ülkeleri arasında ise 2'nci sırada yer aldı. 2003'te 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşları, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor.

2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilen Türkiye, bugün 128 ülkede 335 noktaya ulaşarak "dünyanın en geniş uçuş ağına" sahip ülkelerin başında yer alıyor.

Türk sivil havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni dönem ise İstanbul Havalimanı ile başlatıldı. Dünyanın en büyüklerinden, engelsiz ve yeşil havalimanı, 29 Ekim 2018'de İstanbul'da hizmete girdi. Geçen yıl İstanbul Havalimanı, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Havalimanı yatırımları sürüyor

Bölgesinin ticaretine hareket katacak, yöresinin turizmini canlandıracak birçok havalimanı yatırımı da sürüyor. Rize, Artvin ve Tokat'tan uçuşların başlaması için çalışmalarda sona gelindi.

Bu yıl bitmeden açılışı hedeflenen ve bölgesini hareketlendirecek Rize-Artvin Havalimanı çalışmaları devam ediyor.

Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerinin altyapı çalışmaları sürüyor.

Çukurova Havalimanı yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriliyor. Yapımı devam eden havalimanı, 2022 bitmeden hizmete alınacak.

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı 2022 yılı başında açılacak.

Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapımı işi sürüyor. 73 bin metrekare büyüklüğünde yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli havalimanının, bu yılın sonunda hizmete alınması planlanıyor.

Kayseri'ye ve Malatya'ya yeni terminal binaları kazandırılıyor.

#ekonomi
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