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Türkiye’nin tasarımcıları Design Week’te buluşuyor

‘Design Week Türkiye 2021’ başladı. 18 Aralık’a kadar devam edecek etkinlikte, paneller ve konferansların yanı sıra birçok tasarımcı ve sergilenen tasarımlar, ziyaretçileri bekliyor olacak.

Ekonomi 17.12.2021, 13:41
Türkiye’nin tasarımcıları Design Week’te buluşuyor

‘Design Week Türkiye 2021’ başladı. 18 Aralık’a kadar devam edecek etkinlikte, paneller ve konferansların yanı sıra birçok tasarımcı ve sergilenen tasarımlar, ziyaretçileri bekliyor olacak.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliği ile düzenlenen Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği ‘Design Week Türkiye 2021’ Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. 18 Aralık’a kadar devam edecek etkinlikte, paneller ve konferansların yanı sıra birçok tasarımcı ve sergilenen tasarımlar, ziyaretçileri bekliyor olacak. Etkinliğin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail Gülle, tasarımın ihracattaki önemine dikkat çekti.

‘‘Özgün ve başarılı tasarımlar Türk malına değer katmaktadır’’

2021 yılında ihracatta rekorlar kırıldığını ifade eden Bakan Muş, ‘‘Bu rekorları kalıcı hale getirmek, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak ve artırmak için odağımıza marka olgusunu almak zorundayız. Bunun yolu da tasarımdan geçmektedir. İhraç ürünlerimizin birim kıymetini artırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Bugün uluslararası piyasada rekabetçi olmak için sadece kaliteli ürün üretmek yeterli olmamakta. Doğrusu, tasarımla müşteriye odaklanmak, piyasanın hızına ayak uydurabilmek ve estetik ürün üretebilmek artık rekabetin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Firmalar tasarım sayesinde müşterilerin aklında bir marka kimliği oluşturmaktadır. Marka kimliği, Türk malı imgesi için de çok önemlidir. Marka olgusu güveni simgelemektedir. Markamız tüketicide oluşturduğumuz güvendir. Sizin ortaya koyduğunuz her özgün ve başarılı tasarım, Türk malına olan güvene değer katmaktadır’’ dedi.

‘‘Tasarıma ve tasarımcıya sağlanan destekleri sürekli geliştiriyoruz’’

Tasarım ekosistemine en büyük katkıları sağlayan nesillerin yetişmesi için gayret sarf ettiklerini aktaran Bakan Muş, ‘‘Ülkemizde tasarım kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için tasarıma ve tasarımcıya sağlanan destekleri sürekli geliştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesini sağlamak adına tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini destekliyoruz. Uluslararası düzeyde nitelikli eğitim alma imkanı bulan tasarımcılarımızın sayısı 228’e ulaştı. Tasarıma ilişkin desteklerimiz tasarım alt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Hali hazırda 738 firmamız tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak bu desteklerden faydalanmaktadır. Çalışmalarımızın meyvelerini de alıyoruz’’ diye konuştu.

Tasarım desteğinden faydalanan şirketlerin birim ihraç fiyatına ilişkin bilgi veren Bakan Muş, ‘‘Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğimizden yararlanan şirketlerin 2020 yılı birim ihraç fiyatı ortalamasının 9,2 dolar seviyesine ulaşmasıdır. Bu tablo hiç şüphesiz tasarım ve inovasyonun katma değerli ihracatımızın kilit noktası olduğunu gözler önüne sermektedir. Bakanlık olarak ihracatımızı pahada ve yükte yukarılara taşımak için pek çok farklı projeyi hayata geçiriyoruz’’ diye konuştu.

TİM Başkanı Gülle: ‘‘İhracat birim fiyatımızı 2 dolara çıkarmayı hedefliyoruz’’

Etkinliğin açılış konuşmasın gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle,’‘Tasarım çok değer verdiğimiz bir alan. Katma değerli ürün üretmek adına tasarım önem taşıyor. Birim kilogram değerimizi artırmak adına tasarımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Tasarımla desteklenen ihracat bizi hedeflerimize daha kolay götürecektir. Tasarım haftasına önem veriyoruz. İhracatımızın yükselişinde tasarımın önemini biliyoruz. 2030’da 2 dolara götürmeyi hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemde, ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yüzde 90 seviyelerini aştığı aylar yaşadık. ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize belki de hiç olmadığı kadar yaklaşmış durumdayız. Rakamlar da gösteriyor ki; ihracatımızda sürdürülebilir ve istikrarlı bir ivme yakaladık. Şimdi; yeni dönemde en büyük amacımız; ihracatımızı nicelik olarak artırmanın yanında nitelik olarak da artırmak. Yani, katma değeri yükselterek, marka değerimizi artırarak, birim ihracat değerimizi daha üst seviyelere taşımak” diye konuştu.

Hazırladıkları ‘Design İstanbul’ projesi hakkında da bilgi veren Gülle, “Projeyle İstanbul’u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını arttırarak, üretici endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından önemli tasarımcıların katılacağı Design İstanbul etkinlikleriyle, tasarım dünyasının nabzını tutacağız’’ dedi.

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