Türkiye’nin sağlık enflasyonu hesaplandı

Dünya çapında yüksek seyreden enflasyon ve giderek artan maliyetler, sağlık sektörünü de vurdu. Sağlık hizmetlerinin artan maliyetleri ise hastaların cebinden çıktı. Estonya, Türkiye ve Tunus ofisleriyle Doğu Avrupa, Batı Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kamu ve akademik kurumlara, tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına pazar ve sağlık ekonomisi araştırmaları sunan ECONiX Araştırma’nın Türkiye Sağlık Enflasyonu İnceleme Raporu’nda, 2022’de Türkiye’de sağlık enflasyonunun %122,17 olduğu görüldü.

Türkiye Sağlık Enflasyonu İnceleme Raporu’nı ücretsiz indirmek için: https://econalix.net/media/files/publications/ECONiX_Turkiye_Saglik_Enflasyonu_2022.pdf

Raporu 2017-2022 yılları arasında sağlık enflasyonunun değişimini hesaplamak amacıyla hazırladıklarını belirten ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, “Çalışma kapsamında kamu ve özel sektör için tıbbi malzeme bedelleri, ilaç ve medikal cihaz fiyatları, özel hizmet bedelleri, gıda takviyesi fiyatları gibi değişkenler incelendi” dedi.

Özel sağlık hizmeti bedelleri %184,75 arttı

Sağlık enflasyonundaki en yüksek artışın %122,17 oranıyla 2022’de yaşandığına dikkat çekilen raporda, sağlık enflasyonunun 2017 ve 2021 yılları arasında yıllık bazda %25`i geçmediği gözlendi. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden elde edilen veriler sonucunda ise 2022 yılı sonunda özel hizmet bedellerinde %184,75'lik bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Tabipler Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayımlanan verilerin değerlendirildiğini söyleyen ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Birol Tibet, "Bu raporda ayrıca KOSGEB destekli sağlık pazarı araştırma platformumuz ECONALiX ile elde ettiğimiz verileri de kullandık” dedi.

İlaç fiyatları 2015’ten bu yana artış eğiliminde

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yayımladığı ilaç fiyat listelerinden oluşturulan veri seti, ilaçların perakende satış fiyatlarının 2015 ‘ten bu yana artış eğiliminde olduğunu gösterdi. Değişim katsayısı üzerinden kümülatif hesap endeks hesaplama yöntemiyle elde edilen Türkiye İlaç Perakende Fiyat Endeksi'nin 2022'ye gelindiğinde, 2015'teki 272,2 seviyelerinden 1.531,7’ye çıkması dikkat çekti. ECONiX Araştırma raporunda, ilaçların yanı sıra vitaminlerin perakende satış fiyatlarındaki artışa ilişkin endeksin de 2019’dan bu yana arttığını vurgulandı.

Tıbbi malzeme fiyatları 2022’de ikiye katladı

Sağlık enflasyonu yalnızca özel hizmet bedellerini ve ilaçları değil, tıbbi malzeme fiyatlarını da etkiledi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı tıbbi malzeme fiyatlarından yola çıkılarak oluşturulan veri setinin kümülatif endeksinin, bir yıl içinde 2021’deki 137,90 değerinden 271,25’e çıktığı tespit edildi.

Aralık ayında yayımladıkları raporda, sağlık sektöründeki üretim maliyetlerinin dolar bazında %51 arttığına yer verdiklerini dile getiren ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Hammadde, işgücü, nakliye, enerji gibi sektörlerde görülen artış girdi maliyetlerini değiştirirken, bu artış sağlık hizmeti alanlara ister istemez sağlık enflasyonu olarak yansıyor. Başta ABD olmak üzere enflasyona dair gelen gerileme haberleri ve uzmanların enflasyonun 2022'de zirve yaptığına dair düşünceleri fiyatlardaki artışın azalmasına dair umutları artırsa da sağlık otoritelerinin ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların hizmetleri daha erişilebilir kılmak için çözümler üretmesi gerekiyor.”