Türkiye’nin Mega Projesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ çalıştayı başlıyor

Ülkenin en büyük milli kalkınma hamlelerinden biri olan Filyos Vadisi Projesi’ne akademik, teknolojik ve bilimsel altyapı desteği sağlayacak ve 2 gün sürecek olan ‘Filyos Çalıştayı’ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde başlıyor.

Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği kapsamında ülke genelinde en büyük çalıştaylardan biri olma özelliği taşıyacak olan Filyos Çalıştayı’nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, BOTAŞ, TPAO, EPDK, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ve 20 üniversitenin aralarında bulunduğu ulusal ve bölgesel düzeyde uzman, akademisyen ve araştırmacı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bir araya gelecek.

‘Gelecek Filyos’ta Şekilleniyor” mottosuyla hazırlıkları süren Filyos Çalıştayı çalışmaları Yatırım, Üretim ve İstihdam başlıklarını ele alacak. Çalıştay 12 Şubat Cuma günü Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak. İlgili Bakanlıklardan üst düzey yetkililer, ilgili sektörlerden temsilciler, yatırımcılar, ulusal ve uluslararası düzeyli sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin paydaşları arasında yer aldığı Filyos Çalıştayı, 13 Şubat Cumartesi günü paydaşların yapacaklar sunumlar, Enerji, Lojistik, Elektrikli Teçhizat -Elektronik ve Optik Ürünler İmalatı, Makine ve Ulaşım Araçları İmalatı, Savunma Sanayi İmalatı, Sağlık Bilimleri Alanında Yatırım ve Üretim konu başlıklarındaki grup odak çalışmalarıyla çevrimiçi olarak devam edecek.

Türkiye’nin en büyük beş yatırımlarından biri olan Filyos Vadisi Projesi’ne akademik ve bilimsel açıdan katkı sunması amaçlanan Filyos Çalıştayı’nda, ülkenin saygın Yükseköğretim Kurumlarından alanında uzman akademik personel ‘Bilim Kurulu’nu; Üniversitenin farklı akademik birimlerinden Öğretim Üyeleri de ‘Çalıştay Tertip Komitesi’ni oluşturacak. Vali Mustafa Tutulmaz ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Çalıştayın ‘Onur Kurulu’nda yer alacak.

“Türkiye’nin Mega Projesi BEÜ’de çok yönlü ele alınacak”

İki gün sürecek çalıştaya ilgili bilgi veren BEÜ Rektör- Prof. Dr. Çufalı, bölgenin istihdam yapısını değiştirecek olan Filyos Vadisi Projesini, üniversite olarak önemsediklerini ve her türlü desteğin verileceğini yineledi. Türkiye’nin uluslararası eksende görünürlüğünün artmasını da destekleyecek olan Filyos Vadisi Projesi’nin akademik, bilimsel sektörel kapsamda çok yönlü olarak ele alınacağını ifade eden Rektör Çufalı, “Bu mega projenin bölgesel ve ulusal etkileri, kazanımları, bu çerçevede geleceğe dönük projeler üretilmesi, muhtemel ve mevcut sorunlar ile çözüm yollarının akademisyenler ve paydaşlarca ortak bir akılla ortak bir zeminde tartışılarak projenin misyonuna hizmet etmek üzere uygulamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır. Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlı olmasını dileğiyle verimli ve faydalı bir çalıştay diliyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak ‘Filyos Çalıştayı’ 12-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.