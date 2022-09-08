Türkiye’nin limanlarında elleçlenen yük miktarı 365,1 milyon tona yükseldi

Bu yılın 8 ayında Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin ton, elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU olarak gerçekleşti.

Dünya ticaretinde önemli rol oynayan deniz taşımacılığının son 20 yılda Türkiye’de geliştiğine dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Denizcilik sektörüne yaptığımız yatırımlarla birlikte Mavi Vatan’daki gücümüze güç katıyoruz. Bu yatırımların ekonomiye, ticaretimize olan katkısını da görüyoruz. Ocak-ağustos döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin tona yükseldi. Elleçlenen konteyner miktarı da aynı dönemde yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU’ya ulaştı. 2022 yılının 8 aylık döneminde dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 264 milyon 644 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımıza uğrak yapan gemi sayısı 597 olurken, limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da 552 bin 581 oldu. Yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 475 bin 326 adede ulaştı” ifadelerini kullandı.

"Dış ticarete konu konteyner miktarı yüzde 4,7 arttı"

Ağustos ayında da limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 40 bin TEU olarak gerçekleşti. Ağustosta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 819 bin 971 TEU’ya çıktı. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 3,3 artarak 416 bin 904 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 6,2 artarak 403 bin 68 TEU olarak gerçekleşti. Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 8,8 artışla 78 bin 299 TEU’ya yükseldi. Elleçlenen transit konteyner miktarı ise yüzde 28,8 azalışla 142 bin 393 TEU oldu.

"En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşti"

Ağustos ayında en fazla konteyner elleçleme 242 bin 281 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını ise 180 bin 425 TEU ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı, 158 bin 182 TEU ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı takip etti. İsrail, ağustos ayında 101 bin 101 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. İsrail’i Mısır ve Yunanistan izledi.

"Kabotajda taşınan yük miktarı yüzde 4,1 arttı"

Aynı ayda limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 45 milyon 414 bin ton olarak gerçekleşti.

Limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 2,4 artarak 13 milyon 410 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 4,5 azalarak 20 milyon 33 bin ton oldu. Dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 33 milyon 443 bin 563 ton olarak gerçekleşti. Denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 1 azalarak 6 milyon 205 bin ton olarak gerçekleşti. Kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 765 bin ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı.

"En fazla yük elleçleme Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşti"

Ağustos ayında en fazla yük elleçleme 7 milyon 249 bin ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığını ise 6 milyon 824 bin ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 610 bin ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Kok ve kok kömürü, 677 bin 859 tonluk artış ile elleçleme miktarlarında geçen aya göre en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 413 bin ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı İtalya ve İsrail izledi. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 108 bin ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı Amerika ve Irak’tan yapılan taşımalar takip etti. Limanlarda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında ağustosta en fazla elleçleme 14 milyon 212 bin ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artış gösterdi.