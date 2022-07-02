Türkiye’nin işlenmiş doğal taş ihracatı 1 milyar doları buldu

Türkiye’de taş bulabilmek adına 60 ili ve bir çok ilçesini gezdiğini belirten Koca, “Çok değişik taşlar görmeye başladık. Taşlar ilgimizi çekmeye başladı. Bu sefer taşları araştırmaya başladık. Bu taşların kadimde (tarihte) kimler nasıl kullanmış? İşte tedavide kullanmış? İbn-i Sina kullanmış, Aristo kullanmış, Zekeriya Arazi dediğimiz modern eczacının babası kullanmış. Tarihte yazılı kaynaklara baktığımızda MÖ 1500’lü yıllarda taşlar kullanılmış. Bu sefer taşları araştırmaya başladık. Ülkemizde değerli ve yarı değerli taşlar var. Eğer değerini bulup satarsanız 3 milyon TL civarında. Ama bunu yurt dışında 10 katına satabilirsiniz. Yani 30 milyon TL civarında satabilirsiniz” dedi.

“Türkiye’nin çok muazzam ithalatı var taş konusunda” diyen Koca, “Ama muazzam derecede de ihracat yapacağımız taşlarımız var. O kadar çok fazla var ki. Mesela ben 3 ilde biliyorum yakut rezervi çok yüksek. Çekya ekonomisinin yüzde 50’si lal taşı dediğimiz taştan oluşuyor. Ve Kahramanmaraş’ta bu taş fazlaca var. Ama bizdeki ham hali. Yüzde 100 işleyen bu konu hakkında çalışma yapan yok. 2021 yılında Türkiye’den Çin’e ham taş ihracatı 1 milyar dolar. Peki Çin bunu işleyip kaça satmış derseniz 181 milyar dolara. Biz de bunu yapabiliriz” ifadelerini kullandı