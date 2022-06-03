Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOZMER) Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğu proje ile Türkiye’de ilk defa tıbbi, aromatik ürünler bitki dijital kütüphanesi kurulacağını belirtti.

MSKÜ Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Türkiye’deki ilk akademik merkez olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, “Merkez şu anda pandemiden bu yana çok daha aktif olarak çalışmaya başladı. Ek bir bina da yapıldı. Böylece büyük çapta üretim, makinalara dayalı üretim yapmak mümkün oldu. Artık binlerle ifade edilen miktarlarda üretim yapıyoruz. Kurum içine pandemi döneminde çok ciddi miktarda organik kolonyalar, organik dezenfektanlar, kekik adaçayı içerikli organik dezenfektanlar ve sıvı sabun ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Burada yaptığımız işin, bu merkezin bütün ülke genelinde kozmetik alanındaki ilk akademik birimdir, ilk akademik merkezdir” dedi.

“Türkiye’nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor”

TEKNOPARK İstanbul’da faaliyet gösteren şirket kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesinin oluşturulması amacıyla proje sunduklarını ifade eden Demir, “Şu anda TEKNOPARK İstanbul’da faaliyet gösteren şirket kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurusunu yaptığım ve kabul edilen bir proje var. Dijital bir kütüphane kuruyoruz. Türkiye’nin ilk tıbbi aromatik ürünler dijital kütüphanesini kuruyoruz. Bu verileri herkesin kullanımına, ama belli şifreler ve belli kurallar doğrultusunda bütün dünyaya açtığımız özel bir veri tabanı oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri, çiçekleri kontrollü bir kullanım için sadece ülkemize ve bölgeye değil, bütün küresel çapta açıyoruz” dedi.

Muğla tıbbi aromatik bitki cenneti

Muğla bölgesinin tıbbi aromatik anlamda zengin bir bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, “Çok sayıda bitki var şu an burada üretimde kullanılan. Bunların bir kısmı tıbbi bitkiler, bir kısmı aromatik bitkiler, bir kısmı sadece koku amacıyla kullanılıyor, bir kısmı renk amacıyla. Bir orkide cenneti burası. Orkideler var, gelincik var, lale var, zambak var, menekşe var. Ülkemizde zannediyorum başka bir merkezin ulaşamayacağı, bu anlamda bir güce ulaştığımızı düşünüyorum” dedi.