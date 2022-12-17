Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi testi başarıyla geçti

Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi olan TRG-230 havadan karaya füze, 100 kilometrenin üzerindeki mesafeden yapılan test atışında hedefi başarıyla imha etti.

Roketsan tarafından Türkiye’nin ilk yerli ve milli süpersonik füzesi olarak geliştirilen TRG-230 hava-kara füzesi, Bayraktar AKINCI TİHA’dan ilk atışını gerçekleştirdi. Çorlu’dan havalanan ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ederek Sinop açıklarına ulaşan Bayraktar AKINCI TİHA, TGR-230 füzesiyle 100 kilometre üzerindeki hedefini tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, “Bayraktar AKINCI, Roketsan’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi TRG-230İHA’yla 100 km mesafeden hedefi tam isabet vurdu” ifadelerini kullandı.