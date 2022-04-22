Türkiye’nin ilk şubesiz dijital bankası Hayat Katılım, kuruluş iznini aldı

BDDK tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren ‘Dijital Bankalar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında ilk başvuruyu Hayat Holding yapmıştı. BDDK aldığı bu kararla aynı zamanda 26 yıl sonra ilk defa yerli ve özel sermayeye, halktan fon toplamaya yetkili bir katılım bankası kurma izni vermiş oldu.

Dijital platformlarda faaliyet gösterecek ve 1,5 milyar TL ödenmiş sermayeyle kurulması planlanan Hayat Katılım Bankası A.Ş’nin ana ortakları, Hayat Kimya San. A.Ş. ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş.’dir.

HAYAT HOLDİNG

Temelleri 1937 yılında atılan Hayat Holding, hızlı tüketim ürünlerinde Hayat Kimya; ağaç bazlı panelde Kastamonu Entegre; liman işletmeciliğinde ise Limaş başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren 41 şirketi ve 17.000’i aşkın çalışanıyla global bir kuruluştur. Holding çatısı altında 12 ülkedeki 36 üretim tesisinde ileri teknolojilerle üretilen 49 Türk markasını dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaştırmaktadır.

HAYAT KİMYA

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Hayat, 1987 yılında kuruldu. Bugün, dünya çapında 8 ülkede 21 üretim tesisi ve 9000 çalışanı ile globalleşme yolunda hızla ilerleyen Hayat, 2021 verilerine göre “Türkiye'nin En Büyük İhracatçıları” sıralamasında 48’inci, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında ise 39. sırada yer alıyor. Dünyanın 5. büyük markalı bebek bezi, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın ise en büyük temizlik kağıtları üreticisi olan Hayat, 16 güçlü markasıyla tüm dünyada milyonlarca tüketiciye ulaşıyor.

KASTAMONU ENTEGRE

Hayat Holding’in sanayileşme hamlesindeki ilk yatırımı olan Kastamonu Entegre, 1969 yılına kuruldu. Sektöründe gobal bir güç olma yolunda kesintisiz büyümesini sürdüren Kastamonu, ürünleriyle Türkiye’de lider Avrupa’da 4. dünyada ise 6. sırada yer alıyor. Kastamonu, yaklaşık 6000 çalışanı ve 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla sektör birincisi, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında ise 44’üncü sırada yer alıyor.