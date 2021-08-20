Türkiye’nin ilk girişimci iş kadınları federasyonuna Bursa imzası

Kadının ekonomiye katılımını destekleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten 8 iş kadını derneği federasyon çatısı altında birleşti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden önemli derneklerin kuruluş aşamasında bulunduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nda (GİFED) Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) de yer aldı.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 8 farklı iş kadını derneğinin birlikteliği ile kurulan GİFED, iş kadınları başta olmak üzere kadınların iş ve sosyal hayatta karşısına çıkan sorunların çözümü için daha güçlü ses çıkaracak. Federasyonun kuruluş aşamasında; Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD), Kadın İşveren Ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Kocaeli İş Kadınları Ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ve İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) yer aldı.

"Artık sesimiz daha gür çıkacak"

İzmir’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan ve kısa bir konuşma gerçekleştiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, kadınların tek ses olabilmesi adına çok önemli bir atılım yapıldığına işaret etti. BUİKAD’ın kuruluş amacı ile birebir örtüşen bir kadın hareketinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Av. Oya Eroğlu; “BUİKAD olarak ilk günden itibaren iş hayatında çok daha fazla kadının yer alabilmesi için mücadele ettik. Bu sene kendimiz için ‘İşbirliği ve Sürdürülebilirlik’ mottosunu belirledik. Bu doğrultuda network ağımızı geliştirmek ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Yeni federasyonun bu amacımızı daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacak. Bundan böyle mücadelemizi GİFED çatısı altında daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Hep birlikte kadınlarımızın geleceği için çalışacağız ve sesimiz daha gür çıkacak. Kurucu olarak federasyon içerisinde yer alan tüm derneklerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GİFED’in kuruluşu ile tüm kadınlar için yeni bir dönemin başladığını vurgulayan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, federasyonun Türkiye’de bulunan girişimci ve iş kadınları derneklerini bir araya toplayabileceğini, önemli projelere imza atacağını ve geleceğin iş kadınlarını yetiştirmek için çalışmalar yürüteceğinin altını çizdi.