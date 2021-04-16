Türkiye’nin ilk e-ticaret işveren sendikası kuruldu. E-Ticaret İşveren Sendikası (E-TİS), e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayacak. E-TİS, ulusal ve uluslararası alanlarda kârlılığı yüksek işletme sayısını artırmayı hedefliyor.

E-TİS, e-ticaret firmalarının yasal temsilci olarak faaliyetlerine başladı

Genel kurulda konuşan E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkanı Erdem Yanık, “Anayasa’mızın 51. maddesine istinaden kurulan ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerimizi temsil eden ilk sendika olarak, yenilikçi uygulamalar geliştirmeyi, teknolojiyi en üst seviyede kullanarak ulusal ve uluslararası alanlarda kârlılığı yüksek verimli işletmelerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz.” dedi. E-Ticaret İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Azat Gökçe ise faaliyet raporunda yapılmış ve yapılacak olan eğitim, anlaşmalı kurumlar protokolü, kurum ziyaretleri ve üyelere özel faaliyetler hakkında bilgiler verdi. E-ticaret İşveren Sendikası, gerçekleştirilen ilk olağan genel kurulunda alınan kararla Tüm İşverenler Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSKO) katıldı.

E-ticaret hacmi 226 milyar liraya ulaştı

Türkiye’de e-ticaretin geldiği noktayı etik ve ticari değerleri gözeterek daha da ileriye taşımayı planladıklarını vurgulayan E-Ticaret İşveren Sendikası Denetim Kurulu Başkanı Mesut Şenel ise “Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunuyor. 2020’de e-ticaret hacmi 2019’a göre yüzde 66 artarak 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi. E-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin katma değerli hizmetlerle yurt dışına açılmalarına destek olacağız.” açıklamasında bulundu.