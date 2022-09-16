Türkiye’nin İlk Bankacılık Okulu Olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu Yeni Eğitim Dönemine Başladı

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun Yeni Eğitim Dönemi’nin Açılış Töreni, Ziraat Bankası’nın Ankara Ulus’ta bulunan Tarihi Genel Müdürlük Binası’nda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati’nin ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı.

Bakan Dr. Nureddin Nebati, törende yaptığı konuşmada Bankacılık Okulunda eğitim görecek olan genç bankacı adaylarını tebrik ederek, iş yaşamlarında başarılar diledi.

Bakan Dr. Nureddin Nebati konuşmasında “Son yıllarda bankacılık sektörümüz kamu bankaları öncülüğünde büyümüştür. Kamu bankalarının payı kredilerde yüzde 46’ya, mevduatta ise yüzde 42’ye ulaşmıştır.

Kamu bankalarımızın oluşturduğu bu güzel sinerjinin bankacılık sektörümüzün geneline yayılmasını da arzu ediyoruz. Başta Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankalarımızın gösterdiği güçlü performans, ekonomi yönetimi olarak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

Ziraat Bankamız, sektörümüzün hep lider aktörleri içinde yer almış, ülke ekonomimiz için çok önemli bir değerdir. 160 yıla yaklaşan tarihiyle, tüm müşteri segmentlerine hitap edebilen kaliteli ürün ve hizmet portföyüyle, insanlarımızın tüm finansal ihtiyaçlarında yanında olmuştur.

Bankacılık sektörümüzün ülke ekonomisi için öneminden ve finansal açıdan sağlamlığından bahsederken, insan kaynağı yönünden de birçok ülke ile karşılaştırıldığında çok daha iyi konumda olduğumuzu belirtmemiz gerekir.

Bu bakımdan sektöre nitelikli bankacılar yetiştirilmesi hususunda Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun faaliyetlerini çok önemsiyorum. Bankacılık Okulumuz 100 yıla yaklaşan bir süredir istikrarla devam ettiği eğitim faaliyetleriyle sektöre donanımlı insan kaynağı sağlanması hususunda önemli ve nadide bir örnektir” dedi.

Töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise konuşmasında “Ziraat Bankası 158 yıldır, ekonomi ve finans sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün 2 Trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğümüz ile Ülkemizin en büyük bankasıyız. Yurtiçinde yaklaşık 1800 şube, yurtdışında ise 18 ülke 117 noktadaki iştirak bankalarımız ve şubelerimizle en yaygın hizmet ağına sahip bankayız. Bu coğrafyanın en önemli global oyuncularındanız.

Bu misyonun sürdürülmesini sağlayan en önemli etkenlerin başında ise, başarılı, üretken, donanımlı ve yetişmiş insan kaynağı olduğunun farkındayız.

Bu farkındalık doğrultusunda ifade etmek isterim ki Bankamızın en değerli aktifi insan kaynağımızdır. İnsan kaynağına yapılan yatırımın en karlı yatırım olduğuna ve her zaman kazandırdığına inanıyorum.

“Ziraat Bankası Bankacılık Okulumuz” da bu sebeple nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur”. dedi.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu

Bu yıl 179 bankacı adayının eğitim alacağı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun kökleri 1926 yılında kurulan “Ameli Bankacılık Mektebi”ne dayanıyor. İlk mezunlarını verdiği 1927 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor.

Genç bankacı adaylarını iş hayatına kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim markası olma vizyonuyla kurulan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndan bugüne kadar birçok bankacı ve ekonomist mezun oldu. Titiz bir çalışma neticesinde belirlenen adaylar, sektör gelişmeleriyle yenilenen müfredat doğrultusunda eğitim görüyorlar. Sağlanan eğitim programında, Mesleki Eğitimler, Uzaktan Eğitim Uygulamaları, Pekiştirme Uygulamaları ve İşbaşında Eğitim Uygulamaları yer alıyor.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, Ankara Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında kendi markasıyla anılan yüksek lisans ve doktora programlarını da hayata geçirmiştir.

100 yıla yaklaşan Bankacılık Okulu geleneği, Uluslararası Finans Merkezi olma vizyonu doğrultusunda daha da güçlenerek devam edecektir.