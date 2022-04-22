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Türkiye’nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti

Dünyada 12 ülkede 5G’yi hayata geçiren Vodafone, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirdi.

Ekonomi 22.04.2022, 10:48
Türkiye’nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti

Dünyada 12 ülkede 5G’yi hayata geçiren Vodafone, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirdi.

Dünyada 12 ülkede 5G’yi hayata geçiren Vodafone, bu alandaki global deneyimini Türkiye’ye de taşıyor. Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halinde olan oparetör, 5G odaklı pilot çalışmalarını da sürdürüyor. Oparetör, 4,5G den 10 kat daha hızlı olan 5G ve Fiber teknolojisi sayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserine imza attı. Gerçekleştirilen “Vodafone 5G 23 Nisan Konseri” için statta özel bir sahne kuruldu. Şarkılarını Vodafone FreeZone Stüdyo’dan seslendiren Nil Karaibrahimgil, 4.5G’ye kıyasla 10 kata kadar daha düşük gecikme süresine sahip olan 5G üzerinden stattaki sahneye ve sahnede canlı olarak çalan orkestrasına hologram olarak bağlandı. Sahnede hologram görüntüsüyle yer alan Karaibrahimgil’e Türkiye dahil 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla eşlik etti. Ekranları başındaki izleyiciler de “5Gile23Nisan” hashtag’iyle gönderdikleri tweet’ler ve alkış emojileri ile konser coşkusuna ortak oldu.

“5G, 4,5G’den 10 kat daha hızlı bir teknoloji”

5G sayesinde müşterilerine 10 kata kadar daha hızlı bir teknoloji hizmeti vereceklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “5G, 4,5G’den 10 kat daha hızlı bir teknoloji. Bunun yanı sıra düşük gecikme süreleri ile birlikte gerçek zamanlı bir iletişimi sağlıyor. Bu hem daha fazla nesnenin ve cihazın internete bağlanması demek hem de iletişimin çok daha anlık yapılması anlamına geliyor. Örnek verecek olursak bir doktor rahatlıkla başka bir şehirde bulunan bir hastasına müdahale edebilecek. Otonom araçları çok daha fazla hayatımızda göreceğiz. 5G’nin uygulama alanlarına baktığımızda ise otonom, üretim, sağlık ve oyun ve eğlence sektörü olarak söyleyebiliriz. Bugün 12 ülkede 5G’yi hayata geçirmiş durumdayız ve bu ülkelerin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Şirket olarak, bu global deneyimi ülkemize de taşımaya başladık. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı” şeklinde konuştu.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 5G teknolojisi ile buluştu”

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını 5G teknolojisi ile buluşturduklarını belirten Şahin, “Bugün burada Nil Karaibrahimgil Vodafone Free Zone stüdyosunda 5G ve Fiber teknolojisi sayesinde sahnede eş zamanlı bağlantıyla hologram olarak bir konser gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra canlı bir orkestra ve 10 farklı ülkeden belirlenmiş çocuklar ile 5G teknolojisi sayesinde bir araya gelerek burada şarkı söylediler” dedi.

“5G İhalesinin bir an evvel yapılmasını önemsiyoruz”

Operatör olarak, 2030 yılında daha dijital bir Türkiye hayal ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “5G dediğimizde, birçok sektörde yenilikçi yaklaşımlarla iş yapış şekillerini değiştirecek ve hem ekonomik hem de sosyal alanlarda katma değer oluşturacak bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla, Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecine sadece bir teknoloji evrimi olarak bakmamak gerekiyor. Daha geniş bir pencereden bakarsak, tam anlamıyla dijitalleşmiş bir ülke olma yolunda atılan önemli bir adım. Biz 5G ihalesinin bir an evvel yapılmasını önemsiyor ve istiyoruz. Bu anlamda spektrum kaynaklarının yatırımı teşvik eden yetkilendirme süreçleri ile tahsis edilmesinin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. İhalenin kısa vadede olmaması durumunda, sektörün ihtiyacı olabilecek bazı frekansların operatörlere geçici veya uzun süreli tahsisinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Artan data kullanımı ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını düşündüğümüzde, daha verimli, hızlı ve yüksek kapasiteli hizmet verebilmemiz için, 5G ihalesinin ötelenmesi durumunda yeni frekansların kullanıma sunulması ihtiyacı doğacak. Bu, hem bizim gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak 5G öncesinde yapacağımız yatırımların verimliliğini artırmamıza, hem de müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmamıza imkân sağlayacak. İlave frekans tahsisini 5G ihalesini beklemeksizin gerçekleştirmek, teknolojik dönüşümü kolaylaştırarak, geçiş sürecinde sektöre hız ve öngörülebilirlik kazandıracak.”

3700-3800 MHz bandında 5G altyapısı

Vodafone Park’ta 5G üzerinden gerçekleştirilen konser için deneme izni kapsamında ilgili lokasyonlara 3700-3800 MHz bandını kullanan bir 5G altyapısı kuruldu. Söz konusu altyapının trafiği, 5G için çok önemli olan fiber altyapı üzerinden taşındı. 5G’nin en önemli bantlarından biri olan C-Bant frekansları kullanılarak 5G’nin sunduğu imkânlar deneyimlendi. C-Banttaki yüksek bant genişliği sayesinde, hologram görüntüleri yüksek kaliteli bir şekilde aktarılırken, fiber ve 5G’nin birleşmesiyle gecikme süreleri de minimize edildi. Bu sayede, 5G teknolojisi ile tüm izleyicilere kesintisiz bir deneyim yaşatıldı.

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