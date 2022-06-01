Türkiye’nin ikinci barut fabrikası Çorum’a kuruluyor

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum’a barut fabrikası kuracaklarını açıkladı.

Ahlatcı Metal Rafinerisi’nde basın toplantısı düzenleyen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum’a 3 yeni fabrika yapacaklarını söyledi.

Bu fabrikalardan birisinin stratejik bir öneme sahip olan Barut fabrikası olduğunu açıklayan Ahlatcı, “Barut Fabrikası çok stratejik fabrika. Türkiye’den bir tane var. İkincisini Çorum’a yapacağız. Barutun oluşması için iki nitroselülöz ve nitrogliserin tesisi yapacağız. Yani 100 milyon dolar, 1.6 milyar liralık yatırım. Organize Sanayi Bölgesi’nden yer talep edeceğiz. Çorum’da yer tahsis edilmezse Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne gideceğiz. 600 dönümlük yer talebimiz var. Barutun yüzde 30-40’nı Makine Kimya Enstitüsü’ne vereceğiz. Yüzde 60’nı ihraç edeceğiz. Barutun hem ham maddesini hem kendisini üreteceğiz. İthalat yapmadan ihracat yapacağız. Yıllık bin 500 ton kapasiteli tesis yapacağız. Fabrikada bin 200 kişi istihdam edilecek" dedi.

Gazetecilerin soruları üzerine ekonomide yaşanan dalgalanmalarla ilgili de açıklama da bulunan Ahmet Ahlatcı, “Ekonomi de yaşananların bir kısmı dünyadaki bir kısmı ise içerideki gelişmelerden kaynaklanıyor. Malumunuz Rusya-Ukrayna savaşı var. Gerek gıda maddeleri, gerek doğal gaz fiyatları pahalı. Enflasyon var. Ülke olarak yapmamız gereken bir şey var. Son 15 gündür dillendiriliyorum. Enflasyona dayalı süper bono çıkacak. O bono çıktığında piyasalar biraz daha dengelenecek. Bu yıl kış mevsiminde bahçemizde marul ektik. Marulların tanesini 2 liradan bir markete satışını yaptık. Ertesi gün bir tanesini geri almak istedik. 18 lira dediler. 2 liraya alıyorsunuz 18 liraya satıyorsunuz bu olmaz. Bizim bunlarla ilgili ekonomi yönetimine sunduğumuz 20 projemiz var. İnşallah onlar gerçekleşir. Enflasyonun önlenmesi için hal yasasının mutlaka çıkması lazım. Tarımda üretenin ödüllendirilmesi lazım. Alınacak 3-5 tedbirle ekonomimiz rayına oturacaktır. Bu tedbirlerde dillendirildi. 10-15 gün içerisinde hayata geçirilecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.