Türkiye’nin fındık ihracatında ilk sırayı Trabzon göğüsledi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye’nin 2021 yılı fındık ihracatının yüzde 35’inin Trabzon’dan gerçekleştirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Cirav, geçen yıl Türkiye’den 2 milyar 260 milyon 406 dolar karşılığında 345 bin 433 ton fındık ihraç edildiğini hatırlattı. Fındık ihracatında yüzde 35’lik bir oranla Trabzon’un ilk sırayı aldığını kaydeden Cirav, Trabzon’dan 116 bin 777 ton fındık dış satımı karşılığında 781 milyon 938 bin 644 dolar gelir sağlandığını belirtti.

En fazla fındık ihraç eden iller sıralamasında birinci olan Trabzon’u İstanbul, Giresun ve Ordu’nun takip ettiğini ifade eden Cirav, Trabzon’dan yapılan ihracatta önceki yıla göre miktarda yüzde 17, değerde ise yüzde 13 artış yaşandığını belirtti.

Cirav, Trabzon’dan 62 ülkeye fındık ihraç edildiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya ve Polonya olmuştur. İtalya’ya fındık ihracatında yüzde 58, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yüzde 35, ABD’ye yüzde 27, Güney Kore’ye yüzde 76, Japonya’ya yüzde 100 artış yaşanmıştır. 2022’nin çok daha istikrarlı bir yıl olacağından ümitliyiz. Üretim maliyetlerinde, özellikle gübre fiyatlarında üreticinin, lojistik ve enerji maliyetlerinde ise ihracatçının desteklenmesi elzemdir."