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Türkiye’nin fideleri Samsun’dan

Samsun’un Bafra ilçesinde, Karadeniz’de bir ilk olan aşılı sebze fide üretim tesisinden Türkiye’nin fide ihtiyacı karşılanıyor.

Ekonomi 14.04.2022, 09:49
Türkiye’nin fideleri Samsun’dan

Samsun’un Bafra ilçesinde, Karadeniz’de bir ilk olan aşılı sebze fide üretim tesisinden Türkiye’nin fide ihtiyacı karşılanıyor.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Japonlara tahsis edilen 288 bin metrekarelik alanın 23 bin metrekare alanına kurulan seralarda aşılı ve düz olacak şekilde yetiştirilen sebze fideleri, başta Adana olmak üzere Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri aşılı fide üretim tesisinde işletme müdürü mühendis İrem Soydaş’tan üretim hakkında bilgi aldı.

Fide üretimi hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi İrem Soydaş, “İşletmemizin kurulduğu dördüncü sene. Türkiye’nin her yerine fide üretiyoruz. Ekimlerimiz ocak ayında başlıyor. Ekimlerimizden sonra gerekli işçilikler yapılıyor, kasaladıktan sonra sevkiyata hazır hale getiriliyor. Özellikle aşılı fidelerde 60 günlük bir periyottan bahsediyoruz. 60 günlük periyottan sonra çok ince işçilikler yapılıyor. İklime göre, içerideki şartlara göre uygulamalar değişiyor. Teknik ekibimiz, ziraat mühendislerimiz, ziraat teknikerlerimiz üretim işiyle ilgileniyorlar. Sezon sonunda teslimat vakti geldiği zaman da Türkiye’nin her yerine fidelerimizi gönderiyoruz. Bütün sebze fidelerini üretebiliyoruz. Aşılı ve düz fide olarak üreticilerimiz bayilerine siparişlerini veriyor, bayilerimiz de bize siparişlerini geçiyor, biz de yetiştiriciliğini yapıyoruz. Günü geldiği zaman işçiliği yapılan fidelerimizi bayilerimize gönderiyoruz" dedi.

"Şu an yüzde yüz kapasitede çalışıyoruz"

En çok üretimini yaptıkları ürünün karpuz olduğu bilgisini veren Soydaş, "Aşılı karpuz üretimine daha çok yoğunlaşıyoruz. Belirli bir üretim kapasitemiz var. Aşılı fidenin kapladığı yer düz fideye göre daha fazla. Bu sene yaptığımız fide yaklaşık 10 milyon. Ama biz bunu komple düz fide olarak yapmış olsaydık yaklaşık 40 milyona yakın fide yapabilirdik. Aşılı, düz, karışık olabilecek şekilde bu sene aldığımız siparişlerin Mart ayı itibarıyla teslimine başladık. Önümüzdeki bir iki sene içerisinde açık alanlarda yeni seralar eklenerek işletmemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Şu an yüzde yüz kapasitede çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise ”Bugün üretici fidesini almaya geldiğinde arazisini hazırlamadıysa 1 hafta, 10 gün, 15 gün araziyi düzenleye kadar bu fide burada korunuyor. Bu büyük bir avantaj. Bugün Antalya’dan fide alıp gelsen arazini hazırlayamadın mı o fidede büyük kayıplar oluyor. İşte bu kayıplar burada önleniyor. Türkiye’nin tarıma ihtiyacı var. Bu gibi kaliteli üretim yapan tesislere ihtiyacı var. Bunların çoğalması lazım” şeklinde konuştu.

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