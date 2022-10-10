Türkiye’nin et lezzetini yurt dışına taşıdı

Türk etinin lezzetini Almanya, İngiltere, Fransa ve İsviçre’ye taşıyan Boğa Burger Türkiye’de ikinci şubesini Bursa’da açtı. Firma sahibi Mehmet Şahin, Avrupa’da sattıkları ürünlerin tamamını Türkiye’den götürdüklerinin altını çizerken, önümüzdeki yıl Katar, Dubai, Özbekistan, Mısır, Suudi Arabistan’a da Türk lezzetini götüreceklerini söyledi.

Almanya’da 7 restoran olmak üzere İngiltere, Fransa ve İsviçre’den sonra Boğa Burger Türkiye’de ikinci şubesini Bursa Özlüce’de hizmete açtı. İlk şubesini haziran başında İstanbul Kağıthane’de açan firma, Nilüfer Özlüce’de müşterilerini farklı lezzetlerle ağırlayacakları burger ve steakhouse konseptli restoranı Bursalılarla buluşturdu. 2023 yılına kadar Türkiye’de 5 şubeye ulaşmayı hedefleyen firma, Katar, Dubai, Özbekistan, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de restoran açmak için alt yapı çalışmalarına başladı. Uzman kasaplar tarafından yöresinden alınan etler, yine profesyonel şefler tarafından taze ve doğal baharatlarla tatlandırılarak müşteriye sunuluyor.

"Alkolsüz konsept olarak çalışıyoruz"

Firma sahibi Mehmet Şahin, “Almanya’da 7 tane olmak üzere, İsviçre, Fransa, İngiltere’de restoranlarımız var. Buralarda alkolsüz konsept olarak çalışıyoruz. Avrupa’da yaptığımız bu çalışmalardan sonra Türkiye’de de Steakhouse açmaya karar verdik. İlk şubemizi haziran ayının başında İstanbul Kağıthane’de açtık. İkinci şubemizi de Bursa Nilüfer Özlüce’de açıyoruz. Markamızı konseptlere göre steakhouse ya da burger ve ya lunch üçü bir arada şeklinde açıyoruz” dedi.

"Balıkesir’den kıvırcık kuzu, Trakya’dan büyükbaş tercih ediyoruz"

“Bizim diğer steakhouselerden farkımız, biz etlerimizi uzman kasaplarımızla seçiyoruz. Balıkesir bölgesinden kıvırcık kuzu, Trakya tarafından da büyükbaş hayvanları tercih ediyoruz. Etlerimiz sert değil, yumuşak ve lezzetlidir. Çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Ekibimizle bu konuda çok iddialıyız” diyerek sözlerini sürdüren Şahin, “Yakında Katar, Dubai, Özbekistan, Mısır’da birer şube açmayı planlıyoruz. Şu an orada ekiplerimiz alt yapı çalışmalarını yapıyorlar. Türkiye’de de 2023 yılının sonuna kadar hedefimiz en az 5 şubeye ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışına Türk et lezzetini ihraç ediyoruz”

Diğer yurt dışındaki restoranlara da Türkiye’den uzman kasapların seçtiği etlerin gönderildiğinin altın çizen Mehmet Şahin, “Oradaki tüm restoranlarımızda Türkiye’den giden etlerimiz satılıyor. Yurt dışındaki konseptlerde de buradan ürünler tasarlanıyor, orada hazır bir mağaza haline getiriyoruz. Bizim etlerimiz seçildikten sonra belli bir dinlenme süresi oluyor. Lezzeti yakalamamızdaki en büyük özelliklerden bir tanesi etin dinlenme süresinin doğru yapılmasıdır. Baharatların hepsini yöresel ve doğal şekilde kendimiz hazırlıyoruz. Baharatlar nerede yetişiyorsa, oradan taze alıyor ve hazırlıyoruz. Etin karışımını da kendimiz yapıyoruz. Mesela bizim köftemizde diğerlerine göre farklı. Köftenin en meşhur olduğu yerlerde bile farkımızı ortaya koyabiliyoruz. En önemli özelliklerimizden bir tanesi Avrupa’daki ve diğer ülkelerdeki işletmelerimize de eti ve lezzeti buradan göndermiş oluyoruz. Avrupa’daki dükkanlarda çok dolu ve işlerimiz çok güzel. Bunun nedeni de yerli ürünleri kullanıyor olmamızdır. Ürünlerimizin tadına bakanlar bir daha vazgeçemiyorlar” şeklinde konuştu.

Boğa Burger, kurdelenin kesilmesinin ardından hizmete açıldı.