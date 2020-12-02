Türkiye’nin en yeşil buluşması, yerli üreticileri yeni pazarlara taşıyacak!

Bölgesinin süs bitkileri ve peyzaj sektöründeki en büyük uluslararası fuarı olan The Flower and Plant Show, 11-13 Kasım 2021 tarihlerinde 12. kez düzenlenecek. Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan yaklaşık 500 bin kişilik istihdamıyla yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren yerli süs bitkileri sektörü, fuar sayesinde yeni pazarlara açılmaya hazırlanıyor. Organizasyon kapsamında ilk kez uygulanacak Overseas Buyer programı ile dünyanın dört bir tarafındaki büyük satın almacıları fuara getirecek olan Tarsus Turkey, katılımcı firmalara, kendi standlarına kadar gelen nitelikli satın almacılar ile yeni işbirlikleri ve ticaret anlaşmaları için zemin hazırlayacak.

TarsusTurkey Fuar Direktörü Ebru Causey

Yerli üreticiler, fuarla birlikte yeni yurt dışı pazarlara açılacak

2019 yılında 52,5 milyon metrekare alanda toplam 1 milyar 718 milyon adet kesme çiçek, iç ve dış mekân süs bitkisi ile çiçek soğanı üretimi gerçekleştiren yerli süs bitkileri sektörü, 80,4 milyon dolar ihracata karşılık, 43 milyon dolar ithalatla yılı kapattı. Yerli üreticiler, 2021’deki fuarla birlikte ihracatta yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanıyor.

Sergilenen ürün çeşitliliğiyle de öne çıkan The Flower and Plant Show, iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar pek çok yeniliği, sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Detaylı Bilgi İçin: www.flowershow.com.tr

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