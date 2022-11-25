Türkiye’nin en uzun 3. tüneli kar düştüğünde tek tüpten hizmete açılacak

Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan önemli güzergahlardan olan 5 bin 900 metre uzunluğundaki Eğribel Tüneli’nin bir tüpü kar düştüğünde tek tüpten hizete açılacak.

Yapımına 2015 yılında başlanan Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas iline bağlayan 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel geçidinde inşa edilen her biri 5 bin 900 metre uzunluğunda olan çift tüplü Eğribel Tüneli’nin geçen yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de kar düştüğünde bir tüpünün çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor.

Türkiye’nin en uzun üçüncü tüneli olma özelliğine sahip Eğribel Tüneli’nin ulaşıma açılmasıyla birlikte mevcut mesafe 6,5 kilometre kısalırken seyahat süresi de yaklaşık 30 dakika kısalacak.

Her kış mevsiminde 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’nde dolmuşçular başta olmak üzere birçok sürücünün mağdur kaldığını ifade eden dolmuşçu Ekrem Çalşimşek, “Neredeyse 15 yıldır Giresun-Şebinkarahisar dolmuş şoförlüğü yapıyorum. Daha önceki yıllarda yolcularımla beraber Eğribel Geçidi’nde mahsur kalarak Karayolları şantiyesinde beklediğimiz oldu. Ancak geçen yıl tünelin tek tüpünün hizmete geçmesiyle bir mağduriyettik yaşamadık. Kış mevsimi bitince baharda yine tüneli kapatmışlar çalışmalara başlamışlardı. Bu yıl da yine tek tüpünün kar yağdığında çift şerit olarak hizmete açılacağı belirtildi. Buna da çok sevindik. Bu tünel hem mağduriyettikleri bitiriyor hem de yolumuzu yaklaşık yarım saat kısaltıyor” dedi.

"Temennimiz bir an önce tamamen bitirilerek hizmete açılmasıdır"

Eğribel Tüneli’nin geç olmuş ama güç olmamış bir hizmet olduğunu ifade eden Şebinkarahisar Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şavlı ise “Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Sivas ve hatta Erzincan başta olmak üzere İç Anadolu’ya bağlayan en kısa yol bu güzergahtır. Bu nedenle ilk önce yapılması gereken bir tüneldi, ama en son yapılan tünel oldu. Ancak bu bile bizim için mutluluk verici bir hizmet oldu. Dolayısıyla hizmet çok güzel bir hizmet ama gecikmiş bir hizmet. Geç oldu ama güç olmadı diyoruz. Özellikle kış aylarında büyük mağduriyetler yaşanıyordu. Haftalarca ilçemizden Giresun’a acil işi olanlar dahi gidemiyordu. Şimdi şükürler olsun ki tek tüpü de olsa kış aylarında hizmete açılıyor. Temennimiz bir an önce tamamen bitirilerek hizmete açılmasıdır” diye konuştu.