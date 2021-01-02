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Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketine Ankara’dan 24 şirket damga vurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belli oldu. Bu listeye Ankara’dan 24 şirket girdi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Ankara’nın yükselişini bu rakamlarla da tasdik etmiş olduk” dedi.

Ekonomi 02.01.2021, 10:37 02.01.2021, 14:29
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketine Ankara’dan 24 şirket damga vurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belli oldu. Bu listeye Ankara’dan 24 şirket girdi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Ankara’nın yükselişini bu rakamlarla da tasdik etmiş olduk” dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin 2016-2018 dönemindeki ortalama büyüme oranının yüzde 511 olduğunu belirten Baran, bu iki yıllık dönemde şirketlerin istihdamının yüzde 86 artarak her şirketin ortalama 111 kişiye istihdam sağladığını dile getirdi. İlk 100 listesinde bulunan 24 şirketin yüzde 63’ünün 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizen Baran, “Dünyayı tanıyan, anlayan, adapte olan girişimcilerimiz başkentin ve Türkiye’nin dünya markası olma yolunda en kıymetli pusulası oluyor” ifadelerini kullandı.

Başvuran 500’ü aşkın şirket arasından ilk 100’e girenlerden Ankara’nın 24 şirketle en başta yer aldığına dikkat çeken Baran, 100 şirketten 24’ünün Ankara’da faaliyet göstermesinin, Başkentin doğru yatırım ve çalışmalarının ispatı olduğunu dile getirdi. Silikon Vadisi’nde bulunan ve imrenilen şirketlerin Başkent Ankara’da da var olabileceğini belirten Baran,” Ankara’nın yükselişini bu rakamlarla da tasdik etmiş olduk. Tüm zorlu şartlara rağmen azimle ilklere imza atan şirketlerimizi gururla, gönülden kutluyorum” değerlendirmesini yaptı.

31 farklı sektörden şirketin yer aldığı listede yoğunluğun en çok bilişim sektöründe toplandığını ve üçüncü sırada yer aldığını belirten Baran, “Uluslararası ilişkileri bu denli önemli etkileyen bilişim sektörü, ülkelerin yatırımlarıyla büyük bir ağa dönüşürken, teknolojiye yatırım yapan ve bu alanda gelişme gösteren ülkelerin ekonomik yönden daha gelişmiş olduklarını ve dışa daha az bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bu ödüller, şirketlerin ulusal ve uluslararası pazarda daha fazla görünür hale gelmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin hak ettiği başarıyı, tırnaklarıyla kazıyarak kazanan girişimcilerimiz olduğunu görmekten kıvanç duyuyoruz. Bu tabloya, vaat ettiklerine ve ülkemizi dünya ekonomisinde şahlandıracak Türk özel sektörüne güvenimiz tam” dedi.

TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde ilk 10’a giren 4 Ankara şirketleri büyüme rakamlarıyla dikkat çekti. Bu 4 şirketin büyüme rakamları şu şekilde:

“Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. yüzde 4357,5, Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 2494,9, Tis Teknolojik İzolatör Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 2645,9, Dinamik Röntgen Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yüzde 1119,3”

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