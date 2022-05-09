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Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’su açıklandı

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CHRO’ araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ekonomi 09.05.2022, 10:34
Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’su açıklandı

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CHRO’ araştırmasının sonuçları açıklandı.

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CHRO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Listede, İK yöneticilerinin yüzde 58’ini kadınların oluşturması dikkat çekti. Adayların performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri, 24 Mayıs’ta gerçekleşecek CHRO Summit 2022’de verilecek.

“En Etkin 50 CHRO, insan kaynakları fonksiyonunun fark oluşturan rolüne dikkat çekiyor”

En Etkin 50 CHRO araştırmasının İK alanında önemli bir çalışma olduğuna değinen DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, şunları söyledi: “Bu yıl beşincisi hazırlanan ‘En Etkin 50 CHRO’ listesi, tüm iş dünyasını etkisi altına alan yeniden şekillenme dönemine en hızlı ve verimli adaptasyonu hedefleyen insan kaynakları fonksiyonunun fark oluşturan rolüne dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. C-Summit Series kapsamındaki araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan ve hazırlık aşamasından itibaren titizlikle sürdürülen En Etkin 50 CHRO araştırmasındaki İK liderleriyle ilgili genel değerlendirmelere göre, liderlerin yüzde 23’ü terfi etti. Terfi edenlerin yüzde 40’ı çalıştıkları markalarda global sorumluluklar üstlendi. Yüzde 65’i ise sorumluluk alanlarını genişletti. Bu değerler hem açıklanan listelerin tutarlılığının hem de İK fonksiyonunun destekleyici rolünün ötesinde artık lider pozisyonuna geldiğinin önemli bir göstergesi".

En Etkin 50 CHRO listesinde yer bulan İK yöneticilerinin ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) mezun oldukları görülüyor. Mezun olunan bölümler arasında ise endüstri mühendisliği, ekonomi/iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dikkat çekiyor. Listede yüksek lisans yapanların oranı ise yüzde 50’yi aşıyor. Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise listedeki kadın oranı. Bu kapsamda İK yöneticilerinin yüzde 58’ini kadınlar oluşturuyor. Listede yer alan isimlerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10 ile 800 üzeri değişiklik gösterirken, sorumlu oldukları çalışan sayısı ise bin ile 70 bin üzeri arasında değişiyor. Listedeki firmaların sektörel çeşitliliği sebebiyle kadın/erkek ve mavi yaka/beyaz yaka oranı da farklılık gösteriyor. Üst düzey İK yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri ise ortalama 10 yıl ve üzeri olarak ön plana çıkıyor.

En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri, 24 Mayıs Salı günü gerçekleşecek CHRO Summit 2022’de takdim edilecek. İnsan kaynakları ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CHRO Summit 2022’de 20’nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. CHRO Summit 2022 hakkında detaylı bilginin chrosummit.com.tr/ adresinden öğrenilebileceği belirtildi.

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