Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünde teslimatlar 2023’te

Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi dönüşümünün gerçekleştirileceği Samsun’da “Toybelen Sanayi Sitesi” inşaatının yüzde 25’i tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ise kura çekimi hazırlıklarına başladı. Kurayla sahipleri belirlenecek iş yerleri, esnaflara 2023’te teslim edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Samsun’u şehircilikte daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için her alanda önemli çalışmalara imza atıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hızla yükseldiği kentte, Gülsan Sanayi Sitesi’ni nakledeceği Toybelen Sanayi Sitesi’nde de çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un desteği ile Türkiye’nin deniz manzaralı en modern sanayi sitesini şehre kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, inşaat sürecini de yakından takip ediyor. Temeli geçen yıl atılan ve 700 dönümlük arazi üzerine 1526’sı sanayi, 82’si ise ticari tipi olmak üzere toplamda 1608 iş yerinin yüzde 25’i tamamlandı. Sanayi sitesi 2023’te hak sahiplerine teslim edilerek faaliyete geçecek.

Başvuru sırasında yüzde 10 peşinat vererek işyeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflar için kura heyecanı başladı. Bu yıl içinde yapılacak kura çekimiyle ilgili TOKİ hazırlıklara başladı. Kura tarihi TOKİ tarafından açıklanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından iş yerleri, sahiplerine 2023 yılında teslim edilecek.

Toybelen Sanayi Sitesi projesinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sanayi sitesinin bitimiyle kentin önündeki en büyük engeli ortadan kaldıracaklarını söyledi. Başkan Demir, “Şuan inşaat çalışmaları sürüyor. Sık sık ziyaret ederek gelişmeleri takip ediyoruz. Samsun’u bölgemizin en modern sanayi sitesine, Gülsan esnafımızı planlı ve alt yapısı mükemmel bir sanayi sitesine kavuşturuyoruz. Yeni sanayi sitesi modern, düzenli, temiz ve yeşillikleri bol olan bir yer olacak. Çocuklarına hatta torunlarına miras bırakabilecekleri muhteşem bir yatırım. Katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni sanayi sitesindeki dükkanların sahiplerini bulabilmesi için kura çekiminde geri sayımın başladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kura çekimi TOKİ tarafından yapılacak. Aldığımız bilgiye göre hazırlıklar da başlıyor. Kura hazırlığı tamamlanınca TOKİ, tarihi açıklayacak. Esnaflarımız da kura ile dükkanlarını belirleyecek. 2023 yılında esnaflarımızın yeni yerlerine geçmesiyle tarihi dönüşüm süreci başlayacak. Taşınmanın ardından sanayi sitesini kamulaştırarak yıkacağız. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorunu da ortadan kalkacak. Orayı Doğupark ile bütünleşen büyük bir projeyle halkımızın nefes aldığı, güzel vakitler geçirecekleri, içerisinde büyük bir Selatin Camisi ve çok sayıda kültürel unsurun yer alacağı bir alan haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.